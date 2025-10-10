बेकायदा संपाविरुद्ध महावितरण औद्योगिक न्यायालयात
संयुक्त कृती समितीची संपातून माघार
महावितरण औद्योगिक न्यायालयात ; ३७१ कर्मचारी सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : कामगार आयुक्त कार्यालयात समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना ७२ तासांच्या बेकायदा संपावर जाणाऱ्या ७ वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीविरुद्ध महावितरणकडून मुंबई औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान संयुक्त कृती समितीने संपातून २४ तासानंतर माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. यामध्ये जिल्ह्यातील ३७१ कर्मचारी सामील झाले होते.
दरम्यान, गेल्या दीड दिवसांच्या संपकाळात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीमध्ये ६२.५६ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते तर ३७.४४ टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील यामध्ये ३७१ कर्मचारी सहभागी झाले होते. प्रामुख्याने महावितरणमधील पुनर्रचना व इतर मागण्यांबाबत महवितरणमधील २९ पैकी ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ७२ तासांच्या संपाची नोटीस दिली होती. हा संप टाळण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन सकारात्मक व मागण्यांशी सुसंगत भूमिका जाहीर केली. त्याप्रमाणे कृती समितीला बैठकीचे लेखी इतिवृत्त तसेच संप न करण्याचे आवाहन करणारे पत्रेही देण्यात आले. या बेकायदा संपाविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने कृती समितीला नोटीस बजावली. आज सकाळी न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर संयुक्त कृती समितीने हा संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
