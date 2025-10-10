''दीक्षा खून प्रकरणातील संशयितास कडक शिक्षा व्हावी''
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांची बागवे कुटुंबीयांनी भेट घेत चर्चा केली.
‘दीक्षा बागवे खून प्रकरणातील
संशयितास कडक शिक्षा व्हावी’
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १० ः दीक्षा बागवे खून प्रकरणातील संशयित आरोपीला कडक शिक्षा व्हावी, अशी मागणी बागवे कुटुंबीयांनी माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यासमवेत जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांची भेट घेत केली.
दीक्षा बागवे खून प्रकरण ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. यातील आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा झाली, तरच असे कृत्य करण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही. याप्रकरणी सखोल तपास करून आरोपीला कडक शिक्षा मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी माजी आमदार वैभव नाईक व बागवे कुटुंबीयांनी श्री. दहीकर यांच्याकडे केली आहे. संशयित आरोपी कुणाल कृष्णा कुंभार (रा. गोठोस मांडशेतवाडी) याने खुनाची कबुली दिली आहे.
याप्रकरणी बागवे कुटुंबीयांनी श्री. नाईक यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली तसेच आज श्री. नाईक यांच्या समवेत दीक्षा बागवे हिची बहीण प्रतिमा बागवे व योगेश कुबल यांनी श्री. दहीकर यांची आज भेट घेत पोलिस तपासाबाबत माहिती घेतली. याप्रसंगी ठाकरे शिवसेनेचे कुडाळ तालुकाप्रमुख राजन नाईक उपस्थित होते.
