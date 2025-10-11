खेळ पैठणीचा कार्यक्रमाचे मंगळवारी बक्षीस वितरण
चिपळूण, ता. ११ ः चिपळूण पालिका, सह्याद्री निसर्गमित्र संस्था आणि नाटक कंपनी चिपळूण यांच्या सहकार्याने घेतलेल्या प्लास्टिकमुक्त होम मिनिस्टर, खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमाचा पारितोषिक वितरण समारंभ १४ ऑक्टोबरला सायंकाळी ४ वाजता शहरातील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र येथे होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात या उपक्रमात एकूण १५२ महिलांनी सहभाग घेतला. सहभागी महिलांनी जमा केलेल्या प्लास्टिकच्या प्रमाणानुसार, ५०० ग्रॅम प्लास्टिक जमा करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला एक कुपन दिले गेले. एकूण ५५८ किलो प्लास्टिक शहरातील विविध भागांतून जमा करण्यात आले. विशेष म्हणजे ७ किंवा त्याहून अधिक कुपन जमा करणाऱ्या ५६ महिलांना विशेष गौरव देण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाला आमदार शेखर निकम, मुख्याधिकारी विशाल भोसले, सह्याद्री निसर्गमित्र संस्थेचे संचालक भाऊ काटदरे, नाटक कंपनी चिपळूणचे अध्यक्ष मानस संसारे, प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर, आरोग्य विभागप्रमुख वैभव निवाते, आरोग्य निरीक्षक सुजित जाधव आदी उपस्थित राहणार आहेत.

