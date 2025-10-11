बियाणी बालमंदिरमध्ये विविध उपक्रम
-rat११p११.jpg-
P२५N९७९४२
रत्नागिरी ः मानसी बिर्जे आणि संपदा भाटवडेकर यांना गौरवताना भारत शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार साळवी.
-----
भाटवडेकर, बिर्जे यांचा गौरव
बियाणी बालमंदिर; आदर्श शिक्षिका, सेविका पुरस्कार
रत्नागिरी, ता. ११ : बियाणी बालमंदिरमध्ये शारदोत्सवाचे औचित्य साधून आदर्श शिक्षिका व सेविका पुरस्कार सोहळा झाला. संपदा भाटवडेकर यांना विनय परांजपे पुरस्कृत गुरूवर्य शंकरराव पटवर्धन आदर्श शिक्षक पुरस्कार आणि (कै.) सौ. अपर्णा हातखंबकर स्मृतीप्रित्यर्थ गुरूवर्य केशवराव पटवर्धन आदर्श सेविका पुरस्कार मानसी बिर्जे यांना देण्यात आला.
पुरस्काराचे वितरण भारत शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार साळवी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी शालेय समिती अध्यक्ष राजेंद्र कदम, प्रबंधक विनायक हातखंबकर, संतोष कुष्टे, संजय चव्हाण आदी उपस्थित होते. नवरात्रोत्सवामध्ये बालमंदिरच्या विद्यार्थ्यांसाठी संजीवन गुरुकुलामधील विद्यार्थ्यांचे भजन, विविध रंग उपक्रम, बालमंदिरमधील विद्यार्थिनींचा हादगा, माजी विद्यार्थिनी आभा घारपुरे, दुर्वा आगाशे, रुद्रानी मुळ्ये, बालमंदिरच्या पालक घैसास यांचे बालगीत गायन असे विविध उपक्रम झाले.
---
अभ्यंकर बालकमंदिरात कार्यक्रम
रत्नागिरी : येथील श्रीमती आनंदीबाई परशुराम-अभ्यंकर बालक मंदिरामध्ये शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता झाली. यात विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. लहान गटातील मुलांना मेहेंदळे व मोठ्या गटातील मुलांना ओंकार मुळ्ये यांनी गोष्टी सांगितल्या. भोंडल्याचा कार्यक्रमही साजरा करण्यात आला. काळे, करंदीकर, भेलेकर यांनी मुलांना भोंडल्याची गाणी शिकवली व माहिती सांगितली. कार्यक्रमांना संस्थेचे सचिव भातडे व बालक मंदिराच्या व्यवस्थापिका मंजिरी आगाशे उपस्थित होत्या. नियोजन बालकमंदिराच्या मुख्याध्यापिका प्रज्ञा काळे यांनी केले. त्यांना सर्व शिक्षिका व सेविका यांचे सहकार्य लाभले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.