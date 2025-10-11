जिल्ह्यात व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रयत्न
97953
जिल्ह्यात व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रयत्न
संध्या तेरसे ः कुडाळमध्ये ‘आम्ही आत्मनिर्भर’ महोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ११ ः दीपावलीच्या निमित्ताने होणाऱ्या या महोत्सवात एकूण ४४ प्रकारचे स्टॉल मांडले आहेत. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून इथल्या व्यावसायिकांना आत्मनिर्भर करण्याचा आणि त्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर अभियानाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन नर्मदाआई महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षा संध्या तेरसे यांनी सांगितले. ‘आम्ही आत्मनिर्भर’ महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
दीपावलीचे औचित्य साधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आत्मनिर्भर उद्योजकांना एका छताखाली एकत्र करून त्यांच्या व्यवसायाला आणखी बळ देण्यासाठी नर्मदाआई महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेतर्फे येथील महालक्ष्मी हॉलमध्ये ‘आम्ही आत्मनिर्भर’ महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन महाराष्ट्र शासन पुरस्कार विजेत्या अभिनेत्री श्रद्धा खानोलकर यांच्या हस्ते झाले. यंदाचा हा नववा महोत्सव आहे. या महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी रुचिता शिर्के, नगरसेविका ज्योती जळवी, नर्मदाआई संस्थेच्या अध्यक्षा संध्या तेरसे, सचिव दीप्ती मोरे, संचालक जान्हवी मोरे, प्राजक्ता तेरसे, प्रथमा तेरसे, प्रार्थना तेरसे, साधना माडये उपस्थित होत्या. श्रीमती तेरसे यांनी उपक्रमाबद्दल माहिती दिली.
‘आम्ही आत्मनिर्भर’ महोत्सवाच्या निमित्ताने स्वदेशीचा नारा देण्यात आला आहे. येणाऱ्या प्रत्येकाकडून इथे एक फॉर्म भरून घेतला आणि त्यांना स्वदेशी मोहिमेत सहभागी करून घेतले. येथील ‘सेल्फी पॉईंट’ विशेष लक्षवेधी ठरला. हा महोत्सव उद्यापर्यंत (ता. १२) सुरू राहणार असून जास्तीत जास्त ग्राहकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन नर्मदाआई महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेने केले आहे. उद्घाटन सोहळ्याचे सूत्रसंचालन दीप्ती मोरे यांनी केले. प्रथमा तेरसे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.