चिपळुणात स्लाईड शोद्वारे मिळणार विकासकामांची माहिती
rat11p3.JPG-
97901
चिपळूणः नगरपालिकेतर्फे शहरात करण्यात आलेली विकासकामे स्लाईड शोद्वारे नागरिकांना पाहता येणार आहेत.
--------
चिपळुणात स्लाईड शोद्वारे
मिळणार विकासकामांची माहिती
चिपळूण, ता. १३ः नागरिकांना नगरपालिका राबवत असलेल्या उपक्रमांची आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती मिळावी, यासाठी चिपळूण नगरपालिकेने एलईडी टीव्ही बसवला आहे. त्यावर पालिकेच्या योजना, चालू प्रकल्प आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त माहिती दाखवली जाणार असल्याचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी सांगितले.
विविध कामांसाठी दररोज शेकडो नागरिक पालिकेत येतात. अनेकदा मला भेटण्यासाठी त्यांना थांबावे लागते. अशा वेळेत त्यांना नगरपालिका राबवत असलेले उपक्रम आणि योजना समजाव्यात तसेच त्यातून ते स्वतःसाठी व शहरासाठी काय करू शकतात याचा विचार करावा, या उद्देशाने दालनाबाहेर हा एलईडी टीव्ही बसवला आहे. या स्क्रीनवर पालिकेचे उपक्रम, कामांची छायाचित्रे आणि माहिती दाखवली जात असून, लवकरच नागरिकांसाठी असणाऱ्या शासनाच्या योजनांची माहिती, अर्जप्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे व मार्गदर्शनदेखील प्रदर्शित करण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी भोसले यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.