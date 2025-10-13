रत्नागिरी-मत्स्य महाविद्यालयाच्या जाळ्यातील खिळे प्रथम
rat12p18.jpg
98092
रत्नागिरी ः पुरुषोत्तम करंडकच्या प्राथमिक फेरीतील प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या एकांकिकेचा मत्स्य महाविद्यालयाचा संघ.
मत्स्य महाविद्यालयाची एकांकिका प्रथम
पुरुषोत्तम करंडक प्राथमिक फेरी ; फिनोलेक्सची ढोंग्या द्वितीय, तुकारामाची टोपी तृतीय
रत्नागिरी, ता. १३ : महाराष्ट्रीय कलोपासक (पुणे) या संस्थेतर्फे पुरुषोत्तम करंडक आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेतील प्राथमिक फेरी येथील स्वा. सावरकर नाट्यगृहात झाली. पुरुषोत्तम करंडकमध्ये सादर झालेल्या सात एकांकिकामध्ये शहराजवळील शिरगाव येथील मत्स्य महाविद्यालयाच्या ‘जाळ्यातील खीळे’ या एकांकिने प्रथम क्रमांक मिळवला. फिनोलेक्स अॅकॅडमी ऑफ मॅनेजमेट अॅण्ड टेक्नोलॉजीच्या ‘ढोंग्या’ने द्वितीय, याच महाविद्यालयाच्या ‘तुकारामची टोपी’ या एकांकिकेने तृतीय क्रमांक पटकावला.
स्पर्धेचे उद्घाटन डॉ. संजय केतकर यांच्या हस्ते नटराजपूजन व श्रीफळ वाढवून झाले. त्यानंतर दिवसभर या सात एकांकिकेचे सादरिकरण झाले. स्पर्धेनंतर रात्री बक्षीस वितरण झाले. या वेळी पुरुषोत्तम करंडकचे परीक्षक वामन जोग, अनिरुद्ध दिंडोरकर, विनय कुलकर्णी ज्येष्ठ रंगकर्मी-लेखक अनिल दांडेकर कलोपासकचे प्रदीप पाटसकर, उद्योजिका अपूर्वा सामंत उपस्थित होते. अंतिम फेरी डिसेंबरमध्ये पुण्यात होणार आहे.
स्पर्धेचा उर्वरित सांघिक निकाल असा ः सर्वोत्कृष्ट अभिनय नैपुण्य- गायत्री शिंदे, वाचिक अभिनय नैपुण्य- भाविका महेश माने, अभिनेता नैपुण्य- विक्रांत खानविलकर, अभिनय नैपुण्य अभिनेत्री- राधा टिकेकर, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन- अमत्य अमित देसाई, सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी लेखक- प्रसाद नारायण फडके.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.