पर्यावरण समतोल राखणे काळाची गरज
पावस ः वन्यजीव सप्ताहानिमित्त मेर्वी शाळेत कांदळवनाबाबत माहिती देताना वनविभाग समन्वयक ऋतुजा ठोंबरे. शेजारी शुभम पिलणकर, उपशिक्षक चंद्रशेखर पेटकर, प्रभारी मुख्याध्यापिका संजया पावसकर आणि शिक्षक.
ऋतुजा ठोंबरेः मेर्वी शाळेत वन्यजीव सप्ताह
पावस, ता. १४ ः पर्यावरणाचा समतोल राखणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे प्रतिपादन समन्वयक ऋतुजा ठोंबरे यांनी केले.
रत्नागिरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक आदर्श मराठी शाळा मेर्वी शाळेत वनविभाग कांदळवन कक्षांच्यावतीने वन्यजीव सप्ताहानिमित्त वनक्षेत्रपाल किरण दौलत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कांदळवन परिसर जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केला होता. कार्यक्रमाला मेर्वी शाळेच्या प्रभारी मुख्याध्यापिका संजया पावसकर, उपशिक्षक चंद्रशेखर पेटकर, प्रकल्प समन्वयक ऋतुजा प्रकाश ठोंबरे, प्रकल्प सहाय्यक शुभम संजय पिलणकर आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रकल्प समन्वयक ऋतुजा ठोंबरे आणि प्रकल्प सहाय्यक शुभम पिलणकर यांनी लॅपटॉपच्या सहाय्याने कांदळवन वनस्पतीचा परिचय करून दिला. कांदळवन वनस्पतीचे महत्व, कांदळवनातील प्रजाती, कांदळवनात आढळणारे प्राणी व पक्षी या विषयावर सविस्तर माहिती दिली.