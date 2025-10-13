चिमुकल्यांच्या कुंचल्यातून उमटला रंगोत्सव
98252
चिमुकल्यांच्या कुंचल्यातून उमटला रंगोत्सव
कुडाळातील कल्पकता; हस्ताक्षर स्पर्धेलाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १३ ः सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त श्री देव कुडाळेश्वर मंदिरात आयोजित चित्रकला आणि सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धेला लहान मुलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुलांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होत चित्रकला, सुंदर हस्ताक्षर माध्यमातून कलाविष्कार सादर केले. त्यांच्या कल्पकतेने कुंचल्यातून विविध चित्रांच्या माध्यमातून साकारलेला रंगोत्सव विलोभनीय होता.
श्री देव कुडाळेश्वर उत्सव मंडळ व कुडाळेश्वर महिला मंडळातर्फे शालेय मुलांसाठी चित्रकला आणि सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धेचे आयोजन केले होते. माजी अध्यक्ष किशोर काणेकर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. महेश कुडाळकर, सुरेश राऊळ, गोपाळ राऊळ, शिल्पा घुर्ये, परीक्षक महेश राऊळ, रजनीकांत कदम, जयेश धुरी, सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा परीक्षक अपर्णा आजगावकर, तसेच कुडाळेश्वरवाडी महिला मंडळाच्या मीरा परब, हर्षदा कुडाळकर, गौतमी राऊळ, नमिता राऊळ, संजीवनी राऊळ, अनिता कुडाळकर, अनुराधा कुडाळकर आदी उपस्थित होते. पहिली ते दुसरी, तिसरी ते चौथी व पाचवी ते सातवी या तीन गटांमध्ये चित्रकला, तर सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा आठवी ते दहावी गटात झाली.
गटवार विजेते असे ः चित्रकला स्पर्धा (गट पहिला) प्रथम क्रमांक हर्षा थवी (पाट आंदूले शाळा क्र. १), द्वितीय चित्रांश आसोलकर (कुंभारवाडा शाळा कुडाळ), तृतीय पार्थ कदम (पडवेवाडी शाळा कुडाळ), उत्तेजनार्थ सुजाता तेंडोलकर (कुंभारवाडा शाळा कुडाळ). गट दुसरा - प्रथम गार्गी तेरसे (पडतेवाडी शाळा कुडाळ), द्वितीय प्रेम परब (जि. प. प्राथ. शाळा हुमरमळा), तृतीय स्वरा देसाई (पडतेवाडी शाळा कुडाळ), उत्तेजनार्थ सिया सावंत (कुंभारवाडा शाळा कुडाळ), गट तिसरा - प्रथम सोहम चहाण (इंग्लिश मीडियम स्कूल, कुडाळ), द्वितीय प्रथा पुजारी (कन्याशाळा कुडाळ), तृतीय साध्वी कुडाळकर (इंग्लिश मीडियम स्कूल, कुडाळ), उत्तेजनार्थ ऋजुल सातोसे (बॅ. नाथ पै. स्कूल कुडाळ). सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा - प्रथम किंजल धुरी (कुडाळ हायस्कूल), द्वितीय आर्या आगलावे (कुडाळ हायस्कूल), तृतीय सोनाली हुंदरे (बॅ. नाथ पै विद्यालय कुडाळ), उत्तेजनार्थ वेदांत शिरसाट (बॅ. नाथ पै विद्यालय कुडाळ) यांनी मिळविला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.