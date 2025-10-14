तळवडे इंग्लिश स्कूलला पुरस्कार
तळवडे इंग्लिश स्कूलला पुरस्कार
सावंतवाडी ः गुरूवर्य बी. एस. नाईक मेमोरियल ट्रस्ट संचालित इंग्लिश स्कूल तळवडेला नुकताच ‘इंडियाज् ॲक्टिव्हिटीज् एक्सलन्स ॲवॉर्ड’ प्राप्त झाला आहे. रंगोत्सव सेलिब्रेशनतर्फे आयोजित विविध चित्रकला प्रकारांमध्ये प्रशालेतील जवळपास दिडशेहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. याच उत्तुंग कामगिरीबद्दल प्रशालेला हा पुरस्कार प्राप्त झाला. मुख्याध्यापक अजय बांदेकर यांच्या हस्ते प्रशालेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैथिली मनोज नाईक यांनी या पुरस्काराचा स्वीकार केला. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय रंगोत्सव स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या प्रशालेतील ५१ विद्यार्थ्यांचा प्रमाणपत्र, मेडल्स आणि भेटवस्तू देऊन सन्मान करण्यात आला. मुख्याध्यापक बांदेकर यांना प्राप्त दि लीडरशीप इन एज्युकेशन अवॉर्ड आणि कला शिक्षक प्रसन्न सोनुर्लेकर यांना प्राप्त ‘रेने मॅग्रेटी ॲवॉर्ड’ या पुरस्कारांचे वितरणही यावेळी करण्यात आले. व्यासपीठावर प्रशालेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैथिली नाईक, मुख्याध्यापक अजय बांदेकर आदी उपस्थित होते.
घारपी शाळेत विविध दाखल्यांचे वाटप
बांदा ः सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी व सावंतवाडी तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविलेल्या सेवा पंधरवडा उपक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद घारपी शाळेतील शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना वय व अधिवास दाखल्यांचे वाटप केले. शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष राजेंद्र गावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला. मुख्याध्यापक जे. डी. पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती उपाध्यक्षा यशोदा गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य आनंद गावडे, संतोष कविटकर, अजित आसनोडकर, सहदेव गावडे, विजय कविटकर, रामा गावडे, संजना गावडे, रिया कविटकर, संचिता सावंत, संजना गावकर, अमृता कविटकर आदी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना मोफत स्काऊट गाईड गणवेशाचे वितरण केले. मुरलीधर उमरे यांनी सूत्रसंचालन केले. आशिष तांदुळे यांनी प्रास्ताविक केले. धर्मराज खंडागळे यांनी आभार मानले.
