शांती हवी तर गावातील तंटे मिटवा

जयप्रकाश परब ः कासार्डेमध्ये निबंध स्पर्धेचे बक्षीस वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १४ : कासार्डे तंटामुक्ती समितीतर्फे निबंध स्पर्धा आयोजित केली, हा स्तुत्य उपक्रम आहे. यामुळे विद्यार्थांना विचार मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले. गावातील स्वच्छतेबाबत विद्यार्थ्यांना काय वाटते, हे यातून समजेल. जगामध्ये शांती निर्माण व्हायची असेल तर गावातील तंटे मिटले पाहिजेत, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांनी केले.
कासार्डे येथे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती व ग्रामपंचायतीतर्फे घेतलेल्या निबंध स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. ग्रामपंचायत सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात कणकवली पोलिस उपनिरीक्षक महेश शेडगे, सरपंच निशा नकाशे, उपसरपंच गणेश पाताडे, तंटामुक्त अध्यक्ष प्रकाश तिर्लोटकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय देसाई, सुप्रिया पाताडे, माजी उपसभापती प्रकाश पारकर, शिक्षण विस्तार अधिकारी रामचंद्र नारकर, चेअरमन दीपक सावंत, खरेदी-विक्री संघाचे संचालक श्रीपत पाताडे, माजी तंटामुक्त समिती अध्यक्ष श्रीरंग पाताडे, संतोष सावंत, संजय पवार, पंच सदस्य मिलिंद पाताडे, विजय राणे, प्रणय जोशी, श्वेता चव्हाण, अतुल सावंत, अमोल जमदाडे, कासार्डे दूरक्षेत्र पोलिस अंमलदार चंद्रकांत झोरे आदी उपस्थित होते. महेश शेंडगे म्हणाले, ‘‘कोकणातील स्पर्धा परीक्षेचा टक्का वाढावा यासाठी प्रयत्न व्हावा. ‘एआय’चा वापर काळजीपूर्वक करा. सोशल मीडियावर मित्र बनविताना काळजी घ्या.’’ जाकीर शेख यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रकाश तिर्लोटकर यांनी आभार मानले.
निबंध स्पर्धेचा निकाल असा
उच्च माध्यमिक गट-वेदिका तेली, सलमा नावलेकर, मुदुला पाताडे, उत्तेजनार्थ वैष्णवी घाडी, रोहिणी सोमले. माध्यमिक गट-अव्दिता पोकळे, वैदेही पाताडे, मनिषा पालव, उत्तेजनार्थ गुरुप्रसाद पाटील, मृग्धा पाताडे. प्राथमिक गट-मधू प्रजापती, गौरांग शेलार, अर्णव राणे, उत्तेजनार्थ समृद्धी मराठे, प्रणिती सावंत.
