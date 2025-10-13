देवगडमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी
98288
देवगडमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी
आरक्षण सोडत; इच्छुकांच्या मनसुब्यावर पाणी
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १३ ः आगामी पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज येथे काढलेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये काही इच्छुकांच्या मनसुब्यावर पाणी पडले आहे. यामुळे त्यांच्यावर आपले मतदारसंघ सोडण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे, तर काही इच्छुकांना यानिमित्ताने नव्याने संधी उपलब्ध झाल्याचेही चित्र आहे. आरक्षणामुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी निर्माण झाली आहे.
आगामी पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज येथील तहसील कार्यालयात निवडणूक उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढली. यावेळी तहसीलदार रमेश पवार, नायब तहसीलदार श्रीकृष्ण ठाकूर तसेच महसूल कर्मचारी उपस्थित होते. तालुक्यात एकूण ८ जिल्हा परिषद व १६ पंचायत समिती मतदारसंघ होते. मात्र, देवगड-जामसंडे नगरपंचायत झाल्याने देवगड गट व त्यामध्ये येणारे देवगड व जामसंडे असे दोन गण कमी झाले. त्यामुळे आता ७ जिल्हा परिषद व १४ पंचायत समिती मतदारसंघ राहिले आहेत. पंचायत समितीसाठी चिठ्ठ्यांद्वारे आज आरक्षण सोडत काढली. आरक्षण काहींच्या दृष्टीने सुखावह ठरले, तर काहींना आपला मतदारसंघ सोडावा लागण्याची शक्यता आहे. आरक्षणामध्ये शिरगाव गटातील तळवडे मतदारसंघ अनुसुचित जाती महिला आरक्षित झाला आहे. तसेच पुरळ व कोटकामते मतदारसंघ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) यासाठी राखीव झाले, तर पोंभुर्ले मतदारसंघ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग झाला आहे. शिरगाव, किंजवडे, बापर्डे, फणसगाव हे चार मतदारसंघ सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाल्याने अनेकांची दांडी गुल झाली आहे, तर कुणकेश्वर, पडेल, मणचे, तिर्लोट, मुणगे व नाडण मतदारसंघ अनारक्षित (सर्वसाधारण) राहिल्याने काहींना नव्याने संधी उपलब्ध झाली आहे.
...................
निराशा आणि संधी
पुरळ, कोटकामते, फणसगाव, किंजवडे, बापर्डे, शिरगाव तसेच तळवडे मतदारसंघ महिला राखीव झाल्याने अनेकांची दांडी गुल झाली आहे. इच्छुकांची यामुळे मोठी निराशा झाली, तर कुणकेश्वर, पडेल, मणचे, तिर्लोट, मुणगे, नाडण मतदारसंघ अनारक्षित (सर्वसाधारण) राहिल्याने इच्छुकांना संधी आहे.
...................
असे आहे आरक्षण
*अनुसूचित जाती महिला ः तळवडे
* नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला ः पुरळ, कोटकामते
* नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ः पोंभुर्ले
* सर्वसाधारण महिला ः फणसगाव, किंजवडे, बापर्डे, शिरगाव
* सर्वसाधारण ः कुणकेश्वर, पडेल, मणचे, तिर्लोट, मुणगे, नाडण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.