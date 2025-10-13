नांदगाव, नाटळ ठरवणार सभापती नांदगाव, नाटळ ठरवणार सभापती
नांदगाव, नाटळ ठरवणार सभापती
आरक्षण निश्चित ः कणकवली पंचायत समिती
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १३ ः तालुका पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाल्याने अडीच वर्षांसाठी नांदगाव आणि नाटळ पंचायत समिती गणातील महिला उमेदवार सभापती पदासाठी प्रमुख दावेदार ठरणार आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघावर प्रत्येक राजकीय पक्षाचे लक्ष असेल. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे नव्याने हे आरक्षण निश्चित झाले असून येत्या शुक्रवार (ता.१७) पर्यंत आरक्षणावर हरकती नोंदविण्याचे आवाहन तहसीलदार दिक्षांत देशपांडे यांनी केले आहे.
कणकवली पंचायत समितीच्या १६ गणांसाठी आज येथील तहसीलदार कार्यालयात प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, नायब तहसीलदार मंगशे यादव यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढली. विद्यामंदिर हायस्कूलच्या पाचवीतील देवश्री पाटील आणि पार्थ तेली या शाळकरी मुलांनी चिठ्ठी काढून हे आरक्षण निश्चित केले. सुरुवातीला सर्वाधिक १०१६ अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असलेल्या जानवली हा मतदारसंघ राखीव झाला. त्या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जातीतील महिला आरक्षण निश्चित झाले. त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी कलमठ, कासार्डे, नांदगाव आणि नाटळ हे मतदार संघ चिठ्ठी काढून निश्चित केले. यामध्ये नांदगाव आणि नाटळ या दोन गणांसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिला राखीव आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर सर्वसाधारण गटासाठी शिल्लक राहिलेल्या मतदारसंघातून एकूण पाच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला राखीव आरक्षण निश्चित केले. यामध्ये सर्वसाधारण महिला आरक्षणात बिडवाडी, लोरे, हरकुळ बुद्रुक, ओसरगाव आणि नरडवे हे गण निश्चित झाले. त्यामुळे उर्वरित सर्वसाधारणसाठी तळेरे, खारेपाटण, फोंडाघाट, हरकुळ खुर्द, वरवडे, कळसुली हे मतदारसंघ निश्चित झाले.
अनेक इच्छुकांचा हिरमोड
सभापतीपदासाठीचे आणि गणातील आरक्षण हे महिलांसाठी निश्चित झाल्याने इच्छूकांचा हिरमोड झाला आहे. जानवली मतदारसंघ मागच्या वेळेस महिलांसाठी राखीव होता. आता पुन्हा येथे अनुसुचित जातीतील महिला आरक्षण निश्चित झाले. बिडवाडी गणासाठी महिला आरक्षण निश्चित झाले. सातत्याने अशा पद्धतीने आरक्षण निश्चित होत असल्याने ओटवचे माजी सरपंच हेमंत परूळेकर यांनी सभागृहात नाराजी व्यक्त केली.
असे असेल आरक्षण
* अनुसुचित जाती महिला - जानवली
* नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला - नांदगाव, नाटळ
* नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - कासार्डे, कलमठ
* सर्वसाधारण महिला - बिडवाडी, लोरे, हरकुळ बुद्रुक, ओसरगाव, नरडवे
* सर्वसाधारण - तळेऱे, खारेपाटण, फोंडाघाट, हरकुळ खुर्द, वरवडे, कळसुली
