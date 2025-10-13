मालवणात तालुक्यात दिसणार ''महिलाराज''
98327
मालवण तालुक्यात
दिसणार ‘महिलाराज’
पंचायत समितीचे आरक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १३ : तालुक्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या पंचायत समितीच्या १२ गणांची आरक्षण सोडत कार्यक्रम आज पार पडला. यात सहा जागांवर महिलाराज दिसून येणार आहे.
येथील पंचायत समितीच्या १२ गणांसाठीची आरक्षण सोडत आज येथील तहसील कार्यालयात भूसंपादन जिल्हाधिकारी शुभदा पोवार, तहसीलदार वर्षा झालटे यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली. यावेळी माजी उपसभापती अशोक बागवे, चौके सरपंच पी. के. चौकेकर, देवानंद लुडबे, दत्ता पोईपकर, संजय पाताडे, विरेश पवार यांच्यासह अन्य नागरिक उपस्थित होते. जय गणेश इंग्लिश मिडीयम स्कूलची विद्यार्थिनी श्रीनिका निखिल नागवेकर हिच्या हस्ते आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी नायब तहसिलदार प्रिया हर्णे, विनायक जांभेकर, एन. ए. प्रभुदेसाई, महसूल सहायक एम. जी. गवस, आनंद तोंडवळकर आदी उपस्थित होते.
----------
आरक्षण असे
*अनुसूचित जाती महिला - पेंडूर
*नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला - कोळंब, कुंभारमाठ
*नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - शिरवंडे,
*सर्वसाधारण महिला- आडवली-मालडी, पोईप, वराड
*सर्वसाधारण - चिंदर, आचरा, मसुरे-मर्डे, वायरी भूतनाथ, सुकळवाड
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.