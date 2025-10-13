खांबाळेत शुक्रवारपासून दिवाळी खाद्य महोत्सव
वैभववाडी, ता. १३ ः गावातील महिला बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या दिवाळी फराळासह विविध उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी, या हेतूने ग्रामपंचायत खांबाळे आणि ग्रामसंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिवाळी खाद्य महोत्सवाचे आयोजन १७ आणि १८ ऑक्टोबर या दोन दिवशी करण्यात आले आहे. उमेद अभियानांतर्गत गावात अनेक महिला बचतगट निर्माण झाले आहेत. या बचतगटांकडून काही उत्पादनांची निर्मिती केली जाते; परंतु त्यांना अपेक्षित बाजारपेठ मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत खांबाळे आणि ग्रामसंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत दिवाळी खाद्य महोत्सव आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महोत्सव १७ आणि १८ असा दोन दिवस खांबाळे ग्रामपंचायतीच्या आवारात होणार आहे. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी रामचंद्र जंगले यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. १७) दुपारी ४ वाजता उद्घाटन होईल. या महोत्सवात गावातील महिला बचतगटांचे स्टॉल असणार आहेत. दिवाळी फराळासोबत बचतगटांमार्फत बनविण्यात येणारी इतर उत्पादने विक्रीकरिता असतील. महोत्सवाला गावासह तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन खांबाळे सरपंच प्राजक्ता कदम, उपसरपंच मंगेश गुरव आणि ग्रामसेवक नयना गुरखे यांनी केले आहे.
