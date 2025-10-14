रत्नागिरी- द्रष्ट्या अभ्यासकाचा साक्षात्कार म्हणजे अमृतानुभव
रत्नागिरी : आध्यात्मिक विचारवंत नारायण पाटणकर यांच्या अमृतानुभव पुस्तकाचे प्रकाशन करताना डॉ. चंद्रशेखर भगत. डावीकडून अशोक अत्रे, केतन केळकर, डॉ. मिलिंद पटवर्धन, डॉ. सुनील देशपांडे, शिरीष दामले, पाटणकर, रवींद्र घाटपांडे व धनेश जुकर.
द्रष्ट्या अभ्यासकाचा साक्षात्कार म्हणजे ‘अमृतानुभव’
डॉ. चंद्रशेखर भगतः नारायण पाटणकर यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ : येथील लेखक नारायण पाटणकर यांनी २७ वर्षांत सुमारे चार हजार पानांचे आध्यात्मिक लिखाण केले. ते स्वतः लेखक, प्रतिभावंत कवी, द्रष्टे अभ्यासक आहेत. अद्वैत तत्त्वज्ञान, जीव, ब्रह्म, भारतीय तत्त्वज्ञान, जे. कृष्णमूर्ती यांच्या विचाराचा त्यांचा सखोल अभ्यास आहे. त्यांच्या ग्रंथातून जीवनाचे सार आपल्याला पाहायला मिळते, असे प्रतिपादन डॉ. चंद्रशेखर भगत यांनी केले.
नारायण पाटणकर यांच्या अमृतानुभव या पुस्तकाचे प्रकाशन येथील सिद्धिविनायक मंगल कार्यालयात झाले. त्या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. भगत म्हणाले, पाटणकर हे आध्यात्मिक अधिकारी आहेत. या ग्रंथात दहा प्रकरणे असून, गुरूशक्ती समावेशाने सुरू होणारा गुरूप्रशंसा करत वाचाऋण फेडत ज्ञान, विवेकाची मांडणी करत त्रिपद विवेचन मांडून शब्द, ज्ञान, खंडन करून माणसाला जीवमुक्त अवस्था सहज कशी प्राप्त होईल, याचे सहजसोप्या काव्यात निरूपण केले आहे.
या पंधराव्या पुस्तकाबद्दल पाटणकर म्हणाले, आपण अज्ञानी आहोत हे बऱ्याचदा कळत नाही. अमृतानुभव हे संत ज्ञानेश्वरांचे आहे. जसं भावलं तसं दिलं आहे. सद्गुरू ज्ञानेश्वर माऊलींनी ग्रथित केलेल्या अमृतानुभवाची ही एकप्रकारे सध्या प्रचलित असलेल्या मराठीतील फेरमांडणी आहे. हे सर्व लिखाण साक्षात्कारातून केले. या प्रसंगी पाटणकर आणि नीता पाटणकर यांचा विशेष सन्मान संयोजक, उद्योजक अशोक अत्रे यांनी केला.
डॉ. सुनील देशपांडे, डॉ. मिलिंद पटवर्धन, धनेश जुकर, केतन केळकर, रवींद्र घाटपांडे, शिरीष दामले उपस्थित होते. त्यांचा सत्कार अत्रे यांनी केला. सूत्रसंचालन निबंध कानिटकर यांनी केले. सीमा हर्डीकर यांनी आभार मानले. कांचन चांदोरकर यांनी कार्यक्रमासाठी योगदान दिले.
