‘त्या’ पोलिस कर्मचाऱ्यांची चौकशी करा
दत्ता सामंत ः मालवण पोलीस निरीक्षकांशी चर्चा
मालवण, ता. १३ ः येथील पोलिस ठाण्याच्या तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांबाबत सातत्याने काही तक्रारी पुढे येत आहेत. शिवसेना तालुकाप्रमुख राजा गावडे यांनाही या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कारभाराचा अनुभव आला. याबाबत शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांना माहिती समजताच त्यांनी पदाधिकाऱ्यांसह येथील पोलिस ठाण्यात धडक दिली. त्या तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून योग्य कारवाई करा; अन्यथा पोलिस अधीक्षक कार्यालय येथे मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा श्री. सामंत यांनी पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांना दिला.
श्री. सामंत म्हणाले, ‘‘शिवसेना मालवण तालुका प्रमुख गावडे यांच्या चौके येथील फार्म हाऊसवर येथील पोलिस ठाण्याच्या संबंधित तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांनी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुत्र्याच्या आवाजाने ते मागे फिरले. पोलिस प्रशासनास याबाबत विचारणा केली असता योग्य उत्तर मिळाले नाही. नक्की ते का आले होते? याची पूर्णपणे खात्री पटली नाही. याबाबत शिवसेना बैठकीत चर्चा झाली असता त्या तिघांबाबत काही अन्य तक्रारी पुढे आल्या. त्याचप्रमाणे शहरातही काही पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी असल्याची माहिती समोर आली. मालवणच्या जनतेला जो त्रास होत आहे. जी लुटमार होत आहे तसेच बकायदेशीर धंद्यांसाठी देखील यांचे समर्थन असल्याचा आरोप केला जात आहे. या सर्वांची चौकशी होऊन योग्य कारवाई करा.
काही ठिकाणी अवैध धंदे सुरू असल्याच्या तक्रारी असून याचीही चौकशी व्हावी. त्यांना कोणाचा पाठिंबा मिळत असेल तर गप्प बसणार नाही. लवकरच जिल्हा पोलिस अधीक्षकांची भेट घेऊ.’’ यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत शिवसेना तालुकाप्रमुख राजा गावडे शिवसेना तालुकाप्रमुख विनायक बाईक विनायक राणे, उपतालूका प्रमुख विजय चव्हाण, अभी गावडे, अनंत धडाम, देवेंद्र नाईक, देवेंद्र नाईक, छोटू ठाकूर, पिंट्या गावकर, शिवाजी परब, मनोज हडकर, मंदार लुडबे, भाऊ चव्हाण, प्रशांत परब आदी उपस्थित होते.
