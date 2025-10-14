सावंतवाडीत उद्या ‘राष्ट्रग्रंथ’ नाटक
सावंतवाडीत उद्या ‘राष्ट्रग्रंथ’ नाटक
‘संविधान अमृत महोत्सव’; विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
सावंतवाडी, ता. १४ ः भारतीय संविधान अमृत महोत्सव वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे उद्या (ता. १५) व गुरुवारी (ता. १६) सावंतवाडी येथे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. संसदेमध्ये प्रारंभी प्रयोग झालेले, भारतीय संविधानावर आधारित पहिले नाटक ‘राष्ट्रग्रंथ’ आणि संविधानावर आधारित संगीतमय कार्यक्रम होणार आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या भारतीय संविधानाला यंदा ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने देशभरात विविध कार्यक्रमांचे व उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत सांस्कृतिक संचालनालयातर्फे येथील बॅ. नाथ पै नाट्यगृह येथे आयोजित केलेल्या या संपूर्ण कार्यक्रमाची संकल्पना लेखक दिग्दर्शक श्रीनिवास नार्वेकर यांची असून दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये मुंबईतील प्रसिद्ध कलावंतांचा सहभाग आहे.
उद्या (ता. १५) सायंकाळी ६.३० वाजता या कार्यक्रम मालिकेचे उद्घाटन होणार आहे. सांस्कृतिक कार्य व माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मत्स्यव्यवसाय बंदरे तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे, खासदार नारायण राणे, विधानसभा सदस्य दीपक केसरकर व नीलेश राणे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते प्रसिद्ध लेखक प्रा. प्रवीण बांदेकर, प्रख्यात मालवणी कवी दादा मडकईकर आदी उपस्थित राहणार आहेत.
उद्घाटन कार्यक्रमानंतर प्रसाद थोरवे आणि अभिराम भडकमकर लिखित आणि कुमार सोहोनी दिग्दर्शित ‘राष्ट्रग्रंथ-आधारस्तंभ लोकशाहीचा’ या दोन अंकी नाटकाचा प्रयोग होणार आहे. तब्बल ४० रंगकर्मी, १६ सेट्स आणि ५१ भूमिकांनी सजलेल्या या भव्य नाटकाची संकल्पना दर्शन हिना, जगदीश महाजन यांची असून त्यांनीच आर्टिस्टिक ह्यूमन या संस्थेच्या माध्यमातून नाटकाची निर्मिती केली आहे.
गुरुवारी (ता. १६) सकाळी १०.३० वाजता ‘गौरव गाथा संविधानाची’ हा भारतीय संविधानाची महती गौरविणारा सर्वत्र गाजलेला संगीतमय कार्यक्रम होणार आहे. प्रख्यात गायक व निवेदक प्रतीक जाधव, प्रसिद्ध संगीतकार आणि गायक विजय कर्जावकर, गायिका पूजा सावंत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिकेत शशिकांत जाधव या कलाकारांचा सहभाग आहे. संगीत साथ बाळकृष्ण (पप्पू) नाईक, गंधार कदम, अश्विन जाधव, शेखर सर्पे, गौरव पिंगुळकर या कलाकारांची आहे. दोन्ही कार्यक्रमांसाठी रसिकांना विनामूल्य प्रवेश आहे, असे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.