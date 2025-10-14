मंडणगड-पाच माजी सभापती पुन्हा रिंगणात येणार
पाच माजी सभापती पुन्हा रिंगणात उतरणार ?
मंडणगड तालुका ; आरक्षणामुळे इच्छुकांची रस्सीखेच वाढणार
सचिन माळीः सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १४ः पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात राजकीय तापमान वाढत चालले आहे. आरक्षणानुसार तालुक्यातील दोन्ही जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता खुले झाल्याने राजकीय पक्षांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सत्तेच्या संघर्षाची खरी चुरस पंचायत समितीच्या मैदानातच दिसून येत असून, सभापतिपदासह दोन महिला आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे.
शिंदे शिवसेना सध्या तालुक्यात सर्वाधिक मजबूत संघटना म्हणून उभी आहे. एकट्याच्या बळावर विजयाची दावेदार मानली जाणारी शिंदे सेना सध्या चार जागांसाठी तब्बल २४ इच्छुक उमेदवारांच्या स्पर्धेत अडकलेली दिसते. त्यातील अनेक कार्यकर्ते आपापल्या गणात आणि गटात सक्रियपणे कामाला लागले आहेत. यामध्ये दोन जागा महिला प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने, चार माजी महिला सभापतींपैकी एक किंवा दोन महिलांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. आरक्षण अनुकूल असल्यास अधिकाराने आणि प्रतिकूल असल्यास नव्या तोडीजीडीच्या भूमिकेतून काम सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसते.
दुसरीकडे, उबाठा सेनेतही उमेदवार शोध सुरू आहे. या पक्षातील एक माजी महिला सभापतीला अनुकूल गणात आरक्षण मिळाले असून, त्यांच्या माध्यमातून मजबूत आव्हान उभे करण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत आहेत. उबाठा सेना अन्य जागांवर उमेदवार देण्यासाठी सज्ज असली तरी, स्वतंत्र लढा देणार की, युतीच्या माध्यमातून निवडणुकीला सामोरे जाणार, यावरच त्यांचे राजकीय गणित अवलंबून आहे.
अजित पवार गटाचे सध्या तालुक्यात जुन्या आणि नव्या काँग्रेसी विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र आणून मतदारवर्ग वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत शिंदे सेना आणि उबाठा सेना यांच्यातील संघर्षाबरोबरच काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील नव्या हालचाली तालुक्यातील राजकारणाचे समीकरण अधिकच रंजक बनवतील, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
चौकट
राष्ट्रवादी-शिंदे गटात स्थानिक पातळीवर समन्वयाचा अभाव
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिंदे गट हे राज्यात महायुतीचे भागीदार असले तरी तालुक्यात स्थानिक पातळीवर या दोन्ही गटांमध्ये सहकार्य समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. मंडणगड नगरपंचायतीतील अनुभव पाहता स्थानिक सत्ताकारणात हे दोन्ही गट एकमेकांसमोर उभे ठाकण्याची शक्यता आहे.
चौकट
सभापतिपद भूषवलेल्या महिला ः
वैशाली चारगे, प्रेरणा घोसाळकर, अमिता शिंदे, प्रणाली चिले, स्नेहल सकपाळ.
