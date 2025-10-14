‘परिवहन’च्या प्रलंबित कामांना मिळणार गती
98479
मुंबई ः आमदार नीलेश राणे यांनी सोमवारी मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानकांच्या विविध समस्यांबाबत चर्चा केली.
‘परिवहन’च्या प्रलंबित कामांना मिळणार गती
आमदार राणेंचा पुढाकार; बसस्थानक समस्यांबाबत मंत्री सरनाईक यांच्याशी चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १३ ः आमदार नीलेश राणे यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे राज्य परिवहन मंडळाच्या प्रलंबित विकासकामांना गती मिळणार आहे. सिंधुदुर्गनगरी बसस्थानकासाठी सुमारे ५० गुंठे क्षेत्रावर सुसज्ज व आधुनिक सुविधा असलेले बसस्थानक उभारणे आणि सीएनजी गाड्यांसाठी लागणाऱ्या सीएनजी पंपाची जागा कुडाळ डेपोमध्ये निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
श्री. राणे यांनी काल (ता.१२) मुंबई येथील मंत्रालयात परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या दालनात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बसस्थानकांच्या विविध समस्यांबाबत बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे विभाग नियंत्रक पद रिक्त असल्याने आगाराची देखभाल व अपुरा कर्मचारी वर्ग अशा प्रकारचे प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होते. यासाठी आमदार राणे यांनी पूर्णवेळ विभाग नियंत्रक नेमावा, अशी आग्रहाची भूमिका मांडल्यानंतर तात्काळ नियुक्ती करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री यांनी दिले. तसेच सिंधुदुर्गनगरी बसस्थानकासाठी सुमारे ५० गुंठे क्षेत्रावर सुसज्ज व आधुनिक सुविधा असलेले बसस्थानक उभारण्याचे निर्देशही मंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच कुडाळ बसस्थानकातील आसन व्यवस्था वाढविणे, प्रवाशांसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देणे, नव्याने दिलेल्या सीएनजी गाड्यांसाठी लागणाऱ्या सीएनजी पंपाची जागा कुडाळ डेपोमध्ये निश्चित करावी, असेही मंत्री यांनी सांगितले.
---
तातडीने कामे सुरू करण्याचे आदेश
दरम्यान, याशिवाय आमदार राणे त्यांनी कुडाळ आणि मालवण आगाराला प्रत्येकी पाच नव्या गाड्या तातडीने देण्याचे आदेश द्यावेत, कसाल बसस्थानकाची इमारत जीर्ण असल्याने ती नव्याने उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी केली. यानंतर मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट शब्दात प्रलंबित कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही दिले. या बैठकीला विभाग नियंत्रक प्रकाश बोरसे, विभागीय अधीक्षक अभियंता अक्षय केकरे, विभागीय वाहतूक अधिकारी विक्रम देशमुख तसेच विभागीय कर्मचारी अमित कलकुटकी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.