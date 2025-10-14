जांभवडे येथील १७ हेक्टरवर वृक्षारोपण करू ः प्रशासन
जांभवडे येथील १७ हेक्टरवर वृक्षारोपण करू ः प्रशासन

जांभवडे येथील १७ हेक्टरवर
वृक्षारोपण करू ः प्रशासन

बांदा टोलनाका वृक्षतोडप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १४ ः बांदा टोलनाका उभारताना वृक्षतोड झालेल्या झाडांच्या बदल्यात जांभवडे (ता. वैभववाडी) येथील महाराष्ट्र शासनाच्या १७ हेक्टर जमिनीत वृक्ष लागवड करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने पुणे येथील हरित लवादाकडे सादर केले आहे.
बांदा (ता. सावंतवाडी) येथे टोलनाका उभारताना मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली होती. त्या बदल्यात प्रशासनाने झाडे लावावीत, अशी मागणी करणारी याचिका पुणे येथील हरित लवादाकडे दाखल केली होती. यावेळी ३२ हजार झाडे लावण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील काही हजार झाडे लावली होती, उर्वरित प्रशासनाने लावावीत, यासाठी २०१४ पासून पाठपुरावा सुरू होता. त्याला आता यश आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने याबाबत पुणे येथील हरित लवादाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात जांभवडेतील सर्व्हे क्र. ७२ या महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनीत २७ हजार झाडे लावली जातील, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे बांदा येथील साईप्रसाद कल्याणकर यांच्यासह बाधित शेतकरी, तसेच यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले .

