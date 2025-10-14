एनसीसीची समुद्रातून रत्नागिरी ते विजयदुर्ग मोहिम
शिडाच्या होड्यांमधून
रत्नागिरी-विजयदुर्ग मोहीम
लेफ्टनंट कमांडर दीक्षित ः १० ते १९ नोव्हेंबरला आयोजन
रत्नागिरी, ता. १४ : नेव्हल नॅशनल कॅडेट कोअर कॅडेटसाठी १० ते १९ नोव्हेंबर या कालावधीत मोस्ट एन्टरप्रायझिंग नेव्हल युनिट (मेन्यू-२०२६) शिबिराचे आयोजन केले आहे. यामध्ये एनसीसी छात्र रत्नागिरी ते विजयदुर्ग व पुन्हा रत्नागिरीत शिडाच्या होड्या वल्हवत परत येणार आहेत. हे शिबिर महाराष्ट्र संचालनालयाचे राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व करणार असल्याची माहिती २ महाराष्ट्र एनसीसी नेव्हल युनिटचे लेफ्टनंट कमांडर रामांजुल दीक्षित यांनी दिली.
या शिबिरात ६० कॅडेटस्, २ भारतीय नौदल अधिकारी, ९ नेव्ही सेलर स्टाफ, ३ एएनओ आणि ५ नागरी कर्मचारी यांचा सहभाग असणार आहे. मेन्यू २०२६ हे एक चालते शिबिर आहे. या शिबिरातील कॅडेटस् रत्नागिरी ते विजयदुर्ग आणि परत या मार्गावर शिडाच्या होड्या (बोटी) वल्हवत विविध बंदरांवरून प्रवास करतील. एकूण कॅडेटस् तीन होड्या चालवतील. या बोटींना दोन बचाव बोटी (यांत्रिक) आणि एक सुरक्षाबोट (यांत्रिक) सहाय्य करणार आहेत. संपूर्ण प्रवासात सोबत राहतील. सर्व बोटी एकत्र प्रवास करतील. गेली अनेक वर्षे २ महाराष्ट्र एनसीसी नेव्हल युनिटच्या माध्यमातून या धाडसी मोहिमेचे आयोजन करण्यात येते. यापूर्वी या शिबिराकरिता पंतप्रधान चषकही या युनिटला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे एनसीसी छात्रांचा उत्साह वाढला असून, त्यांची जोरदार तयारी सध्या सुरू आहे.
