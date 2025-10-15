‘सिंधुदुर्गात समानतेचा नवा अध्याय’
जातीवाचक नावे इतिहासजमा; पालकमंत्र्यांचा लवकरच सत्कार
कणकवली, ता. १५ : जिल्ह्यातील १९२ वस्त्यांची आणि २५ रस्त्यांची जातीवाचक जुनी नावे बदलून त्यांना महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी हा निर्णय घेतला असून, जातीवाचक नावे बदलणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. याबाबत पालकमंत्री राणेंचा लवकरच जाहीर नागरी सत्कार करू, अशी माहिती संविधानिक हितकारिणी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर यांनी दिली.
कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा संघटक अंकुश जाधव, सचिव गौतम खुडकर, उपाध्यक्ष सुशील कदम, विद्याधर तांबे, विनोद कदम आदी उपस्थित होते. परुळेकर म्हणाले, ‘‘सिंधुदुर्गातील वंचित आणि अनुसूचित समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध संघटनांनी एकत्र येऊन संविधानिक हितकारिणी महासंघाची स्थापना केली. महासंघाने वंचित समाजाच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी पालकमंत्री राणे यांची भेट घेऊन जनता दरबार आयोजित करण्याची विनंती केली. राणे यांनी ती मान्य करून ओरोस येथे वंचित समाजाचा जनता दरबार घेऊन अनेक प्रश्न तत्काळ मार्गी लावले.’’
राणेंमुळे वंचित समाजाचे प्रश्न सुचले
अंकुश जाधव म्हणाले, “वंचित समाजाच्या स्मशानभूमी, पाणी, घरकुल यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवर पालकमंत्र्यांनी प्रामाणिकपणे काम केले. या प्रयत्नांमुळे शासन-प्रशासनाशी सुसंवाद वाढला असून, जिल्ह्यात पुरोगामी विचार रुजत आहेत. भविष्यात या विचारांमुळे सामाजिक परिवर्तन घडेल.’’
