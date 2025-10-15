शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्यावर कारवाई करा
98667
शासकीय कामात अडथळे, कारवाई करा
कर्मचारी संघटना; जिल्हा प्रशासनाला निवेदन
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १५ ः शासकीय कार्यालयात अनधिकृतपणे घुसून शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, गेले काही दिवस अनेक कार्यालयांत जाऊन अनधिकृतपणे अर्वाच्य भाषेत बोलून अपमानित करणे, खोटे आरोप करणे अशा प्रकारचे वर्तन एक व्यक्ती करीत असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्या दालनात जाऊन संबंधिताने अशाच प्रकारचे वर्तन केले आहे. वेंगुर्ले तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, पोलिस ठाण्यातही असाच प्रकार घडला आहे. संबंधिताने रितसर तक्रार करावी. दोषी असतील तर वरिष्ठ कारवाई करतील. कायदा हातात घेण्याचा यांना अधिकार नाही. त्यामुळे संबंधितांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. तसे न झाल्यास नाईलाजास्तव राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना एकत्र येऊन कामबंद आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगांवकर, जिल्हा सरचिटणीस सत्यवान माळवे यांनी दिला आहे. जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग व तालुक्याच्या कार्यालयात दमदाटी करून व्हिडिओ शूटिंग करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करा, अशी मागणीही संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांच्याकडे केली आहे.
