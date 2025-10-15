संगमेश्वर-विविध छायाचित्रे असलेले आकाशकंदील वेधताहेत लक्ष
संगमेश्वरः विविध छायाचित्रे असलेले आकाशकंदील ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
विविध छायाचित्रे असलेले आकाशकंदील वेधताहेत लक्ष
दिव्यांपासून ते मोरपंखापर्यंतची डिझाइन; ग्राहकांची वाढती पसंती
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १५ ः देवी-देवता आणि महापुरुषांची छायाचित्रे असलेले आकाशकंदील, फुलांपासून ते दिव्यांपर्यंत वेगवेगळ्या डिझाइनमधील आकाशकंदील, फोटोफ्रेम आकाशकंदील आणि जय हनुमान, जय श्रीराम, जय गणेश असे विविध जयघोष लिहिलेल्या वैविध्यपूर्ण आणि कलात्मक आकाशकंदिलांनी संगमेश्वर बाजारपेठ उजळली आहे. यंदा दिवाळीसाठी फोटोफ्रेम प्रकारातील आकाशकंदिलांचा ‘ट्रेंड’ आहे. त्याला ग्राहकांकडून अधिक मागणी आहे.
दिवाळीला काही दिवस शिल्लक राहिले असून, संगमेश्वरवासीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. दिवाळीची खरेदी करण्यावर भर दिला जात आहे. बाजारपेठाही सजलेल्या असून, ग्राहकांची पावले हळूहळू तिकडे वळली आहेत. फुले, मोरपंख, दिवे-पणत्या या डिझाइनमधील कंदिलांचीही मागणी होत असून, खास वारली पेंटिंग असलेल्या कंदिलांचीही चलती आहे. वूडन शीट, कागदी, कापडी प्रकारातील पर्यावरणपूरक कंदिलांना मागणी वाढली असून, घराच्या सजावटीच्या छोट्या रंगीबेरंगी कंदिलांचीही खरेदी होत आहे. दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे. आपले घर दिवे-पणत्यांसह आकाशकंदिलांच्या प्रकाशाने उजळावे, ही प्रत्येकाचीच इच्छा असते. आकाशकंदील हा दिवाळीच्या सणातील महत्त्वाचा भाग असून, प्रतिवर्षी नावीन्यपूर्ण प्रकारचे कंदील खरेदी करण्यावर भर दिला जातो. यंदाही वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंदिलांनी बाजारपेठा सजल्या असून, कंदिलांच्या लख्ख प्रकाशाने बाजारपेठेतील दुकाने उजळली आहेत. संगमेश्वर शहरासह देवरूख, साखरपा, कडवई, फुणगूस आदी गावांतील बाजारपेठ ही रंगीबेरंगी आकाशकंदिलांनी सजली आहे. सर्वत्र कंदील खरेदीचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. पारंपरिक कंदिलांच्या जोडीला नवीन प्रकारातील कंदील बाजारात आहेत. त्यात वूडन शीट, कागदी, कापडी आणि बांबूने तयार केलेल्या कंदिलांना पसंती मिळत आहे.
चौकट
देवी-देवतांच्या छायाचित्रांचे कंदिल
‘जाणता राजा’ लिहिलेले कंदील, ज्यूट प्रकारातील कंदील असो वा दिवे पणत्या, स्टार, बासरी असे विविध प्रकारचे कंदील लक्ष वेधून घेत आहेत. फोल्डिंग आकाशकंदील, फोटोफ्रेम असलेल्या कंदिलांना सर्वाधिक मागणी आहे. फोटोफ्रेम आकाशकंदिलांमध्ये भगवान शंकर, देवी लक्ष्मी, श्री गणेश, प्रभू श्रीराम, श्री हनुमान, श्री विठ्ठल अशा विविध देवी-देवतांची तसेच महापुरुषांची छायाचित्रे असल्याने अन् त्यात एलईडी दिवे लावलेले असल्यामुळे त्या कंदिलांकडे ग्राहक अधिक वळत आहेत.
