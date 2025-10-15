‘तुळसुली तर्फ माणगाव’ची साहित्य खरेदी संशयास्पद
‘तुळसुली तर्फ माणगाव’ची
साहित्य खरेदी संशयास्पद
ग्रामस्थांचा आरोप; चौकशीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १५ ः तुळसुली तर्फ माणगाव (ता. कुडाळ) ग्रामपंचायतीने खरेदी केलेले साहित्य संशयास्पद असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, याबाबत चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्याकडे केली आहे.
जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०२२-२३ व २०२३-२४ लेखा परीक्षण अहवाल आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ग्रामसभेमध्ये ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र, सरपंच व ग्रामसेवकांनी आजपर्यंत तो अहवाल ग्रामसभेमध्ये ठेवला नाही. सरपंच व ग्रामसेवकांनी २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केलेली स्ट्रीट लाईट खरेदी, चष्मा खरेदी इत्यादी साहित्य खरेदी संशयास्पद असून ती बाजार भावापेक्षा जादा दराने खरेदी केल्याचा संशय आहे. नमुना नंबर १५ रजिस्टरनुसार साठा व पुरवठा याचा तपशील जुळत नाही याकडे लक्ष वेधले आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामनिधी पैकी १० टक्के निधी हा महिला व बालकल्याणसाठी खर्च करणे अपेक्षित होते. परंतु, ग्रामपंचायतीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात हा खर्च केला नाही. दरम्यान, संशयास्पद सर्व बाबींची चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्याकडे केली आहे. यावेळी विजय वारंग, हरिश्चंद्र माइणकर, प्रशांत तुळसुलकर, गंगाराम वारंग, महेश वेंगुर्लेकर आदी उपस्थित होते.
