उंबर्डे-वैभववाडी-फोंडा रस्ता दुरुस्तीसाठी निधी मिळावा
98750
उंबर्डे-वैभववाडी-फोंडा रस्ता
दुरुस्तीसाठी निधी मिळावा
मंगेश लोकेंचे पालकमंत्र्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. १५ ः उंबर्डे-फोंडा हा राज्यमार्ग नादुरुस्त झाला असून या रस्त्यासाठी १२५ कोटी निधीची गरज आहे. हा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य मंगेश लोके यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
उंबर्डे-वैभववाडी-फोंडा-कनेडी-कणकवली-आचरा या राज्यमार्गावरील उंबर्डे-फोंडा हा मार्ग सध्या पूर्णपणे नादुरुस्त झाला आहे. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहने चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या मार्गावर झालेल्या अपघातांमध्ये काही नागरिक दगावले आहेत. या मार्गाची तातडीने दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. या रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी अंदाजे १२५ कोटी निधीची गरज आहे. ही तरतूद राज्य शासनामार्फत व्हावी, अशी मागणी लोके यांनी पालकमंत्री राणे यांच्याकडे केली आहे. मुंबई येथे भेट घेऊन त्यांनी या मागणीचे निवेदन पालकमंत्री राणे यांना दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.