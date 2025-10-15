मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस साडेपाच लाखांचा धनादेश
98755
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस
साडेपाच लाखांचा धनादेश
विशाल परब यांच्याकडून मदत
सावंतवाडी, ता. १५ ः भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांचा वाढदिवस महाराष्ट्रातील आपत्कालीन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपयांचा धनादेश देत पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारला मोठे सहाय्य केले.
श्री. परब यांनी मराठवाड्यात उद्भवलेली पूरस्थिती लक्षात घेता त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला सुपूर्द केला. तसेच विधानसभा मतदारसंघात सामाजिक उपक्रम आयोजित करून वेगळा संदेश दिला आहे. श्री. परब यांनी वाढदिवसाच्या औचित्य साधून सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला काही आरोग्य साहित्य तसेच क्षयरोगाच्या रुग्णांसाठी पोषण आहार भेट स्वरूपात दिला. याव्यतिरिक्तही विविध सामाजिक उपक्रम राबवले. रुग्णालयाचे अधीक्षक ज्ञानेश्वर एवळे यांनीही परब यांच्या दातृत्वाबद्दल आभार व्यक्त करत सत्कारही केला. भाजपचे चिटणीस महेश सारंग, शहराध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, ॲड. अनिल निरवडेकर, मनोज नाईक, रवींद्र मडगावकर, दिलीप भालेकर, केतन आजगावकर, अमेय पई आदी उपस्थित होते.
