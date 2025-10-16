-मेहंदी रेखाटन स्पर्धेत सुचिता दळवी प्रथम
मेहंदी रेखाटनामध्ये सुचिता दळवी प्रथम
‘आठल्ये-सप्रे’ आयोजन ; रांगोळीत शर्वरी, मृणाल अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १६ ः तालुक्यातील आठल्ये-सप्रे-पित्रे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) आणि महिला विकास कक्ष विभागाने आयोजित केलेल्या मेहंदी रेखाटन सुचिता दळवी तर रांगोळी स्पर्धेत शर्वरी कांबळे व मृणाल सरंदकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
आठल्ये-सप्रे-पित्रे कनिष्ठ महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यामध्ये मेहंदी रेखाटनासाठी विद्यार्थ्यांना महिला सक्षमीकरण तर रांगोळी स्पर्धेसाठी आदिशक्ती रूप हे विषय दिले होते. या वेळी प्राचार्य डॉ. नरेंद्र तेंडोलकर यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करताना रांगोळी व मेहंदी या कला महाविद्यालयाचे भूषण असून, त्यामध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाविद्यालयाचा नावलौकिक वाढवला आहे, असे सांगितले. महाविद्यालयातील माजी विद्यार्थी व मुंबई विद्यापीठाचे कला प्रशिक्षक विलास रहाटे यांचा रांगोळीतील विश्वविक्रम तसेच त्यांनी आपल्या प्रचंड मेहनतीने कलाक्षेत्रात मिळवलेल्या नावलौकिकाचा महाविद्यालय परिवाराला अभिमान असल्याचे नमूद केले.
मेहंदी रेखाटन स्पर्धेचा निकाल असा प्रथम, द्वितीय, तृतीय व उत्तेजनार्थ याप्रमाणे ः सुचिता दळवी, सृष्टी नाखरेकर व रिया गोमाणे, आर्या सुटाके, रिया सोलकर. रांगोळी स्पर्धा ः शर्वरी कांबळे व मृणाल सरंदकर, रिया केदारी व समीक्षा बांडागळे. यश लाखण व प्रणव कांबळे, धनश्री कांबळे व कृत्तिका पांचाळ, भाग्यलक्ष्मी मुळे व सृष्टी पंदेरे. वेदिका बेर्डे व प्रीती साठे, सृष्टी मानकर व कृत्तिका भेरे, सिद्धी झोरे व आकांक्षा गुरव. ममता मुंडेकर व चंदना मुंडेकर, तन्वी धावडे व जानवी सावंत यांना घोषित करण्यात आला आहे. दोन्ही स्पर्धांचे परीक्षण प्रा. धनंजय दळवी व प्रा. देवयानी जोशी यांनी केले.
