शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार दिवाळीपूर्वी द्या
सावर्डे ः वित्त व लेखाकोषागार प्रधान सचिव रिचा बागला यांना निवेदन देताना आमदार ज. मो. अभ्यंकर, श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत.
प्रधान सचिवांना साकडे ः आमदार अभ्यंकर यांनी घेतली भेट
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे,ता. १६ : शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार दिवाळीपूर्वी करा, अशी मागणी राज्याच्या वित्त व लेखाकोषागार प्रधान सचिव रिचा बागला यांच्याकडे करण्यात आली आहे. आमदार ज. मो. अभ्यंकर, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे व दत्तात्रय सावंत यांनी त्यांची भेट घेऊन हे निवेदन दिले.
दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात व आनंदात साजरा केला जातो. राज्यातील सर्व शाळांना १८ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत दिवाळी सुटी आहे. बहुसंख्य कर्मचारी दिवाळी सुटीसाठी मुख्यालय सोडून आपल्या घरी जातात. ते घरी जाण्यापूर्वी त्यांना त्यांचा त्या महिन्याचा पगार मिळाला तर त्यांना दिवाळी अधिक आनंदाने साजरी करता येईल. अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांवर काम करणाऱ्या व आश्रमशाळा आणि शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लवकर पगार दिल्यास कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होईल. शासनाने कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी रिचा बागला यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे तसेच हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
