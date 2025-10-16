रत्नागिरी, चिपळूण रेल्वे स्थानकात स्वच्छता
rat१५p१८.jpg-
२५N९८७२३
रत्नागिरी - ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियानाअंतर्गत रत्नागिरी रेल्वेस्थानकाची कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छता केली.
---
रत्नागिरी, चिपळूण रेल्वेस्थानकाची स्वच्छता
‘कोरे’चे सेवा अभियान; आरोग्य शिबिरालाही प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ : कोकण रेल्वेच्या स्वच्छता ही सेवा अभियानांतर्गत रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी रत्नागिरी आणि चिपळूण रेल्वेस्थानक परिसरात स्वच्छतामोहीम राबवण्यात आली तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
देशाच्या रेल्वेबोर्डाने २ ऑक्टोबरपासून देशभरातील रेल्वेमार्ग व आस्थापनांमध्ये स्वच्छता अभियान राबवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार कोकण रेल्वेच्या मार्गावरही विविध ठिकाणी स्वच्छता ही सेवा अभियान राबवले जात आहे. या अभियानात कोकण रेल्वेचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. या अभियानाची सुरुवात कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरी स्थानक परिसरात शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रभातफेरीने करण्यात आली. त्यानंतर कोकण रेल्वेच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी रेल्वेस्थानक परिसरात स्वच्छता केली. या अभियानांतर्गत सफाई कामगारांना साहित्य व स्वच्छतेविषयी जागृती करण्यात आली.
या वेळी कर्मचाऱ्यांसाठी रत्नागिरी आणि चिपळूण स्थानकात आरोग्य शिबिर घेण्यात आले. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातच मार्गावर धावणाऱ्या विविध गाड्यांची पॅन्ट्री, टॉयलेट आणि अंतर्गत भागाची साफसफाई करण्यात आली. पुढील काही दिवस चालणाऱ्या या अभियानात कोकण रेल्वेच्या विविध स्थानकातील स्टॉल्स, वॉटरकूलर यांची अधिकची स्वच्छता केली जाणार आहे.
---