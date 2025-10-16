तालुकास्तरीय मैदानी स्पर्धेत निकम विद्यालयाचा दबदबा
सावर्डे: मैदानी स्पर्धेतील यशस्वी विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षक.
मैदानी स्पर्धेत निकम विद्यालयाचा दबदबा
कस्तुरी घाग शंभर मीटरमध्ये प्रथम; रिले संघांचीही उत्कृष्ट कामगिरी
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १६ : चिपळूण तालुकास्तरीय शालेय मैदानी स्पर्धेत सह्याद्री शिक्षणसंस्था संचलित गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या १४ वर्षांखालील मुलींच्या गटात कस्तुरी घाग हिने शंभर मीटर धावण्यात तर इच्छा राजभर हिने ४०० व ६०० मीटर धावण्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. गार्गी कातकर हिने गोळाफेक स्पर्धेत तृतीय आणि चार बाय शंभर मीटर रिले संघाने प्रथम क्रमांक मिळवला.
डेरवण येथील श्री. विठ्ठलराव जोशी क्रीडासंकुलात या स्पर्धा झाल्या. यामध्ये मुलांच्या गटात संस्कार घाणेकरने लांब उडीत द्वितीय क्रमांक, अर्णव जोंधळेने उंच उडीत तृतीय क्रमांक पटकावला. ४ बाय १०० मीटर रिले संघाला तृतीय क्रमांक मिळाला. १७ वर्षांखालील मुलींच्या गटात मुक्ता भुवड ४०० मीटरमध्ये प्रथम, हुमेरा सय्यद ८०० मीटर व १५०० मीटरमध्ये प्रथम, वेदिका बामणेने उंच उडीत प्रथम, तिहेरी उडीत द्वितीय आणि सानवी पांचाळने ३ कि.मी. चालणेत द्वितीय क्रमांक मिळवला. ४ बाय ४०० मीटर रिले संघानेही प्रथम क्रमांक पटकावला. मुलांच्या गटात पृथ्वी राजभरने ८०० मीटर व १५०० मीटर गटात प्रथम आणि स्मित मोरेने गोळाफेकमध्ये चमकदार कामगिरी केली. १९ वर्षांखालील मुलांच्या गटात विराज हुमणेने ११० मीटर अडथळा द्वितीय, अर्ष अडरेकरने गोळाफेकमध्ये प्रथम, अजिंक्य भायजेने थाळीफेक प्रकारात प्रथम, आदित्य गमरेने क्रॉसकंट्रीत प्रथम, सुमीत खापरेने तिहेरी उडीत तृतीय, ४ बाय ४०० मीटर रिले संघाने प्रथम आणि ४ बाय १०० मीटर रिले संघाने तृतीय क्रमांक मिळवला.
मुलींच्या गटात प्रचिती भारती १०० मीटर प्रथम, सलोनी घाणेकर २०० व ८०० मीटर द्वितीय, सलोनी नाचणकर ४०० मीटर प्रथम व लांब उडीत द्वितीय, श्रावणी हुमणेने गोळाफेक प्रकारात प्रथम, थाळीफेक व भालाफेकमध्ये द्वितीय आणि श्रावणी राडेने १०० मीटरमध्ये तृतीय क्रमांक मिळवला तसेच ४ बाय १०० आणि ४ बाय ४०० मीटर रिले संघांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. या सर्व विजयी खेळाडूंना जिल्हास्तरीय मैदानी स्पर्धेत चिपळूण तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. खेळाडूंना प्रशिक्षक दादासाहेब पांढरे, रोहित गमरे, अमृत कडगावे आणि प्रशांत सकपाळ यांनी मार्गदर्शन केले.
