अब्दुल कलाम यांच्या चरित्रापासून प्रेरणा घ्यावी
राजापूर ः निशिगंधा चव्हाण यांना उत्तम वाचक पुरस्कार प्रादन करताना श्याम जोशी आणि मान्यवर.
ग्रंथसहवासानेच जीवनाला आकार
श्याम जोशी ः ‘राजापूरनगर’तर्फे वाचक पुरस्कार वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १७ ः कोणतीही श्रीमंती, कसलाही वारसा नसताना सामान्य कुटुंबातील मुलगा केवळ ग्रंथाच्या सहवासामुळे राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचू शकतो, हे डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जीवनचरित्रातून शिकायला मिळते. ग्रंथांमुळेच जीवनाला आकार प्राप्त होतो म्हणून त्यांच्या जीवनचरित्रापासून वाचनाची प्रेरणा घेतली पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई येथील ज्येष्ठ ग्रंथतपस्वी श्याम जोशी यांनी केले.
या वेळी बी. के. गोंडाळ आणि मानसी हजेरी यांच्या आर्थिक सहयोगातून दिला जाणारा कै. सावित्री केरू गोंडाळ स्मृती उत्तम वाचक पुरस्कार माजी नगराध्यक्ष रमाकांत मालपेकर आणि निशिगंधा चव्हाण यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.
राजापूर नगर वाचनालयाच्यावतीने वाचन प्रेरणा दिन आणि उत्तम वाचक पुरस्कार वितरण समारंभाचे आयोजन केले होते. या वेळी प्रमुख वक्ते म्हणून जोशी बोलत होते. वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रभात पाध्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला कार्यवाह जयंत अभ्यंकर, राजन रानडे, संचालिका श्रुती ताम्हणकर, मालती गोंडाळ आदी उपस्थित होत्या.
ते म्हणाले, वाचनाने मनाला आनंद मिळतो. वेळ जातो एवढेच नाही तर वाचनातून सकारात्मक जीवन जगण्याची प्रेरणा मिळते. वाचनामुळेच जीवनाला आशय प्राप्त होतो. प्रास्ताविक कार्यवाह अभ्यंकर यांनी केले. त्यांनी पुढील वर्षापासून बालवीर पुरस्कार देण्याची घोषणा केली.
---
