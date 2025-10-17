गृहराज्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
गृहराज्यमंत्र्यांचा आदेश धुडकावला
मुरडेतील बिअरबार सुरूच ; ग्रामस्थांचा विरोध कायम
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १७ : मुरडे गावातील सर्व ग्रामस्थांचाच विरोध असल्यामुळे मुरडे गावात सुरू झालेला बिअरबार तातडीने बंद करा अन्यथा मी कारवाई करेन, असा आदेश गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुरडे गावच्या सरपंचांकरवी देऊनही अद्याप बार बंद केला नाही. त्यामुळे गावात असंतोष उफाळला असून, मंत्र्यांच्याही आदेशाला न जुमानणाऱ्या बारमालकावर नक्की कोणाची कृपा आहे, अशी चर्चा गावात सुरू आहे.
खेड तालुक्यातील मुरडे गावात बिअरबार सुरू केला आहे. हा बार सुरू करताना ग्रामपंचायतीचीही दिशाभूल करून पोलिसांचा खोटा अहवाल सादर केला असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. याबाबत मुरडे ग्रामस्थांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या जामगे येथील निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांना याबाबत निवेदन दिले. या वेळी मंत्र्यांनी ग्रामस्थांच्या तक्रारीचा विचार करता हा बार ताबडतोब बंद करावा, असे आदेश दिले आणि हा निरोप संबंधित बारमालकाला कळवण्यास सरपंचांना सांगितले. त्यानुसार गृहराज्यमंत्र्यांचा हा निरोप घेऊन सरपंच दशरथ खामकर बारमालकाकडे गेले; मात्र बारमालक सावंत यांनी गृहराज्यमंत्र्यांचेच आदेश धुडकावत मला पोलिस अधीक्षकांचेच आदेश दाखवा तरच मी बार बंद करेन, असे सांगितले.
कोट
या बिअरबारला संपूर्ण गावाचा विरोध आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी देखील हा बार तत्काळ बंद करावा, असे आदेश दिले आहेत. या बारवर प्रशासनाने तत्काळ कारवाई न केल्यास ग्रामस्थ आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
- शशांक शिनकर, मुरडे ग्रामपंचायत सदस्य
