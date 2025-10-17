पेंढाबकर चिपळुणातच सेवा बजावणार
पेढांबकर चिपळुणातच
सेवा बजावणार
चिपळूण : चिपळूण पालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर यांची हिंगणघाट नगरपालिका येथे उपमुख्याधिकारी म्हणून बदली झाली होती; परंतु चिपळूण पालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि कामाचा निपटारा सुनिश्चित करण्याच्यादृष्टीने त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंतच चिपळूण पालिकेत सेवा बजावण्याचे आदेश नगरपालिका प्रशासन संचालक आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार, पेढांबकर यांची सेवा नगरपालिका करनिर्धारण व प्रशासकीय सेवा श्रेणीनुसार चिपळूण पालिकेतील वर्गात ठेवण्यात आली आहे. या कालावधीत त्यांचे वेतन आणि भत्ते वर्ग ''अ''प्रमाणे लागू राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासकीय कार्य सुरळीत चालू राहण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘युनायटेड’च्या माजी
कर्मचाऱ्यांचा मेळावा
चिपळूण ः युनायटेड हायस्कूलच्या माजी कर्मचारीवर्गाचा स्नेहमेळावा चिपळूणच्या ब्राह्मण सहाय्यक संघाच्या सभागृहात झाला. शाळेच्या माजी कर्मचारीवर्गापैकी सुमारे ३४ कर्मचारी चिपळूणमध्ये राहतात. काही अपरिहार्य कारणांमुळे काही लोक उपस्थित राहू शकले नाहीत. तरीही १८ कर्मचारी उपस्थित होते. शिक्षक, क्लार्क, शिपाई यांचा त्यात समावेश होता. या वेळी जुन्या काळातील आठवणींची उजळणी झाली. शालन रानडे, संजय भागवत, मधुकर जोशीपंत, खाडिलकर, इप्ते, मधुसूदन केतकर यांचा सन्मान करण्यात आला.
अडथळा शर्यतीत
घडशी प्रथम
संगमेश्वर : पैसाफंड इंग्लिश स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाणिज्य शाखेत शिकणारा ओंकार घडशी याने डेरवण येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय अडथळा शर्यतीत प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. ओंकारची निवड विभागीय स्पर्धेसाठी झाली आहे. पैसाफंड इंग्लिश स्कूलच्या ओंकारने ११० आणि ४०० या दोन टप्प्यातील अडथळा शर्यतीत विक्रमी वेळेत अंतर कापून दोन्ही प्रकारात प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. त्याच्या यशाबद्दल आज प्रशालेत व्यापारी पैसाफंड संस्थेचे सचिव धनंजय शेट्ये यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. या वेळी मुख्याध्यापक सचिनदेव खामकर, पर्यवेक्षक प्रकाश दळवी, क्रीडाशिक्षक नवनाथ खोचरे उपस्थित होते.
