तळवडे जनता विद्यालयाचा दबदबा
तालुकास्तरीय स्पर्धेत यश ः विजेत्या विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरासाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग आणि तालुका समन्वय समिती सावंतवाडी यांच्यावतीने आयोजित चालू शैक्षणिक वर्षातील तालुकास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा झाल्या. या स्पर्धेत श्री जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, तळवडे येथील खेळाडूंनी उल्लेखनीय कामगिरी करीत घवघवीत यश संपादन केले.
वैयक्तिक स्पर्धांमधील यश-१४ वर्षांखालील मुलगे-मुली विभागात: अभीर पेडणेकर–लांब उडी–प्रथम, प्रेक्षा दळवी – लांब उडी – तृतीय, सौम्या मेस्त्री – ६०० मीटर धावणे – द्वितीय, समृद्धी नाईक – ४०० मीटर धावणे – द्वितीय, समृद्धी आचरेकर – ४०० मीटर धावणे – तृतीय, अभीर पेडणेकर – १०० मीटर धावणे – तृतीय. १७ वर्षांखालील मुलगे/मुली विभागात : पूजा सावंत – १०० मीटर धावणे – प्रथम, धनश्री कुंभार – तृतीय, श्रावणी दळवी – ४०० मीटर धावणे – द्वितीय, साक्षी पेडणेकर – ८०० मीटर धावणे – द्वितीय, आरुषी सावंत – ३००० मीटर धावणे – द्वितीय, कोमल नाईक – १५०० मीटर धावणे – तृतीय, गुरुनाथ मांजरेकर – १५०० मीटर धावणे – तृतीय. सांघिक खेळांमधील कामगिरी-१४ वर्षांखालील मुलींचा रिले (४x१०० मीटर) संघ – प्रथम ( खेळाडू : प्रीती पेडणेकर, लावण्या कुंभार, समृद्धी नाईक, स्वरा जोशी, हर्षा लोके). १४ वर्षांखालील मुलांचा रिले (४x१०० मीटर) संघ – प्रथम ( खेळाडू : अभीर पेडणेकर, विपुल पेडणेकर, ज्ञानेश गावडे, निखिल सोनवणे, मंथन जाधव. १७ वर्षांखालील मुलींचा रिले (४x१०० मीटर ) संघ – प्रथम (खेळाडू : तन्मयी पावनोजी, पूजा सावंत, रंजना परब, विभावरी मांजरेकर, सुरेखा केरकर). १७ वर्षांखालील मुलांचा रिले (४x१०० मीटर ) संघ – द्वितीय (खेळाडू : आयुष नाईक, आर्यन नागडे, गौरेश परब, विघ्नेश शिरोडकर, विराज गावडे). १७ वर्षांखालील मुलगे कबड्डी संघ – द्वितीय, खो-खो (मुली) संघ – तृतीय.
वरील स्पर्धांमधील सांघिक प्रथम क्रमांक तसेच वैयक्तिक प्रथम व द्वितीय क्रमांक प्राप्त खेळाडूंची निवड जिल्हास्तरीय स्पर्धांसाठी करण्यात आली आहे. प्रशालेने दरवर्षीप्रमाणे परंपरा राखत समाधानकारक यश मिळवल्याने शिक्षण प्रसारक मंडळ तळवडेचे सर्व पदाधिकारी, शाळेचे मुख्याध्यापक प्रतापराव देसाई, पर्यवेक्षक तथा ज्येष्ठ क्रीडा शिक्षक दयानंद बांगर, क्रीडा शिक्षक विजय सोनवणे, प्रवीण गोडकर सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक संघ यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
