हनुमंतगडावर सोमवारी दीपोत्सव

सावंतवाडीः गौरवशाही ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या शिवकालीन हनुमंतगडावर सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्यावतीने सोमवारी (ता.२०) सायंकाळी ७ वाजता दीपोत्सव सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे. सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्यावतीने हनुमंतगडावर सातत्याने विविध उपक्रम राबविले जातात. यापूर्वीही या गडावर अनेक स्वच्छता मोहिमा राबविल्या असून गडावरील ऐतिहासिक तळीमधील गाळ काढून ती स्वच्छ केली होती. गडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यात येतो. ज्यांच्यामुळे पारतंत्र्याचा अंध:कार दूर झाला, स्वराज्याची ज्योत प्रज्वलित झाली, त्या शिवाजी महाराजांना पहिला दिवा समर्पित करण्यासाठी समस्त शिवप्रेमी आणि दुर्गसेवकांनी या दीपोत्सवात सहभागी व्हावे. या उपक्रमाच्या अधिक माहितीसाठी चिंटू आईर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्यावतीने सुनील राऊळ आणि सिद्धेश परब यांनी केले आहे.
वेंगुर्लेः श्री देव नाईक वस मित्रमंडळ ग्रामस्थ रेडी गावतळेवाडीने दीपावलीनिमित्त २५ व २६ ऑक्टोबर या कालावधीत दीपवाली शो टाईमचे आयोजन केले आहे. त्यानिमित्त शनिवारी (ता.२५) सायंकाळी ७.३० वाजता लहान मुलांचे डान्स व वेशभूषा स्पर्धा (एका स्पर्धकाला एकच डान्स), रात्री १० वाजता श्री देव भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ कुडाळ विरूध्द तारादेवी महिला फुगडी संघ केळुस यांचा पारंपरिक व आधुनिक जुगलबंदीचा फुगडी सामना, रात्री ११ वाजता ऑल टाईम शो टाईम रेडी गावतळेवाडी यांचे विनोदी नाटक ’वस्त्रहरण’ ग्रुप २६ ला सायंकाळी ७ वाजता दीपोत्सव, सायंकाळी ७.३० वाजता पाककला स्पर्धा नाचणीपासून शाकाहारी पदार्थ व महिलांचा हळदीकुंकू कार्यक्रम, ८ वाजता बक्षीस वितरण, रात्री ९ वाजता खेळ पैठणीचा हे कार्यक्रम श्री देव नागोबा नाईक वस रंगमंच रेडी गावतळेवाडी येथे होणार आहेत. सहभागी व्हावे, असे आवाहन रेडी गावतळेवाडी येथील श्री देव नाईक वस मित्रमंडळ ग्रामस्थ यांनी केले आहे.
सावंतवाडीः सह्याद्री प्रतिष्ठान, हिंदुस्थानच्या सिंधुदुर्ग विभागाच्यावतीने ’पहिला दिवा आपल्या राजांना’ या उपक्रमांतर्गत सोमवारी (ता.२०) सकाळी ६ वाजता बांदा-दाणोली जिल्हामार्गावरील विलवडे शिवस्मारक येथे दीपोत्सव सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे. सह्याद्री प्रतिष्ठानची परंपरा कायम राखण्यासाठी समस्त शिवप्रेमी आणि दुर्गसेवकांनी यात सहभागी व्हावे, या उपक्रमाच्या अधिक माहितीसाठी दिनेश सावंत यांच्याशी संपर्क साधावा.
