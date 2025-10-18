फणसगाव महाविद्यालयात वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात
99287
फणसगाव महाविद्यालयात
वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात
तळेरे, ता. १८ ः भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि थोर शास्त्रज्ञ भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त कला व वाणिज्य महाविद्यालय, फणसगाव येथे ग्रंथालय विभागाच्या वतीने वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला.
यावेळी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या अनुश्री नारकर यांनी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तसेच ग्रंथ प्रदर्शन आयोजित केले गेले, ज्याचा विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने आस्वाद घेतला. यावेळी ग्रंथपाल अनुराधा नारकर, एनएसएस विभाग प्रमुख प्रा. विनायक जमदाडे, मराठी विभाग प्रमुख प्रा. जानवी नारकर, प्रा. आशिष ढेकणे उपस्थित होते. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.
--------------
99286
फणसगावात ‘सायबर क्राईम’बाबत मार्गदर्शन
तळेरे, ता. १८ : आजच्या डिजिटल युगात इंटरनेटचा वाढता वापर सायबर गुन्ह्यांमध्येही वाढीस कारणीभूत ठरत आहे. विद्यार्थ्यांना सायबर क्राईम आणि संबंधित कायद्यांविषयी जागरूक करण्यासाठी कला व वाणिज्य महाविद्यालय, फणसगाव येथे एनएसएस विभाग आणि सिंधुदुर्ग पोलीस विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने मार्गदर्शन केले गेले. या कार्यक्रमात विजयदुर्ग पोलीस स्टेशनचे पीएसआय रवींद्र चव्हाण, हेड कॉन्स्टेबल कोळी, महाविद्यालयाच्या प्राचार्या अनुश्री नारकर, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रा. विनायक जमदाडे, ग्रंथपाल अनुराधा नारकर, प्रा. आशिष ढेकणे होते. विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी सिंधुदुर्गातील ज्येष्ठ रंगकर्मी रघुनाथ कदम यांना महाविद्यालयाकडून श्रद्धांजली वाहिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.