99341
कुडाळमध्ये खाद्य पदार्थ,
वस्तू प्रदर्शनास प्रतिसाद
‘नाथ पै’ संस्थेचा उपक्रम
कुडाळ, ता. १८ ः दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर येथील बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या विविध विभागांतील विद्यार्थ्यांतर्फे दिवाळी गृहोपयोगी वस्तू व खाद्य पदार्थ यांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले.
संस्था चेअरमन उमेश गाळवणकर, सीईओ अमृता गाळवणकर, सेंट्रल स्कूलच्या प्राचार्या चैताली बांदेकर, नर्सिंग कॉलेजच्या प्रा. कल्पना भंडारी आदींच्या उपस्थितीत प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. दरवर्षी विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या विविध शोभेच्या वस्तू तसेच विविध खाद्यपदार्थ यांचे बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या विविध विभागांचा सहभाग असलेले प्रदर्शन विद्यार्थ्यांमार्फत भरविले जाते. यावर्षी वसुबारस दिनाचे औचित्य साधून विविध उपयोगी शोभेच्या वस्तू, फराळ, रुचकर खाद्यपदार्थ यांचा समावेश असलेले प्रदर्शन विद्यार्थ्यांतर्फे भरविले गेले. विद्यार्थ्यांतील कलागुणांना व त्यांच्या अन्नपूर्णतेच्या कौशल्याला वाव देण्याच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांतर्फे ही दिवाळी जत्रा भरवली जाते. विद्यार्थी मोठ्या उत्साहाने या प्रदर्शनामध्ये सहभाग नोंदवून त्याचा आनंद घेतात. यातून आपले पाक कौशल्य व विक्रय कौशल्यसुद्धा दाखवत असतात. संस्था चेअरमन उमेश गाळवणकर आदींनी शुभेच्छा दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.