नेरुर येथे आज नरकासुर स्पर्धा
कुडाळ, ता. १८ ः रणझुंजार मित्रमंडळ व उद्योजक रुपेश पावसकर पुरस्कृत नेरुर पंचक्रोशी मर्यादित ‘कलेचा देव कलेवर’ नरकासुर स्पर्धा उद्या (ता. १९), तर बुधवारी (ता. २२) बैल सजावट स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. यंदा या स्पर्धेचे पहिलेच वर्ष असून विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिके ठेवली आहेत, अशी माहिती उद्योजक रुपेश पावसकर यांनी दिली.
कुडाळ येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नेरूर चव्हाटा येथे उद्या सायंकाळी ७ वाजता ‘कलेचा देव कलेवर’ ही नरकासुर स्पर्धा होणार आहे. बुधवारी बैल सजावट स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत प्रकाश साऊळ, आजीम मुजावर, भाई नारिंग्रेकर, विशाल नाईक, बाळा रेवंडकर, आनंद लिंगे, अवी शिरसाट, स्वप्नील नेरुरकर, बाळा नांदोसकर, बावी साऊळ आदी बैल मालक सहभागी होणार आहेत. यानिमित्त कलेवर मंदिर नेरूर ते नेरूर चव्हाटा, अशी या सजविलेल्या बैलांची रॅली काढण्यात येणार आहे. नरकासुर स्पर्धेसाठी प्रथम १२ हजार व आकर्षक चषक, व्दितीय ७ हजार व आकर्षक चषक, तृतीय ४ हजार व आकर्षक चषक तसेच उत्तेजनार्थ पारितोषिके आहेत. इतर सर्व सहभागी मंडळांसाठी १ हजार रुपये पारितोषिक आहे. सादरीकरणासाठी वेळ प्रत्येक संघासाठी १० मिनिटे देण्यात येईल. स्पर्धेसाठी नरकासुर प्रतिमा-२० गुण, वेशभूषा/रंगसंगती-१०, चलचित्र-१०, नावीन्यपूर्ण/वैशिष्ट्यपूर्ण-१०, सादरीकरण/नरकासुर वध-३०, नरकासुर स्पर्धेच्या ठिकाणी वेळेवर आणणे-१०, प्रश्नोत्तर-१०, असे एकूण १०० गुण असतील. सहभागी व्हावे, असे आवाहन रणझुंजार मित्रमंडळ व उद्योजक रूपेश पावसकर यांनी केले आहे. यावेळी रामचंद्र परब, संतोष परब उपस्थित होते.
