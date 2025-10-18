भजनी कलाकार संस्थेची सभा मळगावात उत्साहात
99370
भजनी कलाकार संस्थेची
सभा मळगावात उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १८ ः ‘लोककलेचा आवाज, संस्कृतीचा अभिमान’ हे ब्रीद घेऊन भजनी परंपरेचा गौरव वाढवण्यासाठी, भजनी कलाकारांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या लोककलेला शासनमान्यता मिळवून देण्यासाठी भजनी कलाकार संस्था सिंधुदुर्गची नुकतीच अधिकृतरीत्या नोंदणी झाली.
भजनी कलाकारांना शासनस्तरावर अनुदान मिळवून देणे, स्वतंत्र भजन सदन उभारणी करणे, शासकीय ओळखपत्रांची व्यवस्था करणे, शाळांमध्ये संगीत शिक्षकांची नेमणूक करणे, बालभजन शिबिरे, जिल्हास्तरीय पुरस्कार वितरण, संगीत वाद्यांची तरतूद तसेच भजन स्पर्धांसाठी एकसंध नियमावली तयार करणे, अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांद्वारे भजनी कलेचे संवर्धन करण्याचा निश्चय संस्थेने केला आहे. संस्थेच्या अध्यक्षपदी बुवा संतोष कानडे, सचिव गोपीनाथ लाड, खजिनदारपदी सतीश रावराणे यांची नियुक्ती केली. संस्थेचा पहिला कार्यक्रम मळगाव येथील पेडणेकर हॉलमध्ये मोठ्या उत्साहात झाला. यावेळी उपस्थित भजनी कलाकारांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर आणि त्यांच्या निवारणासाठी खुल्या चर्चा करण्यात आली. या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी प्रमोद कामत, प्रेमानंद देसाई, संदीप नाईकधुरे, ज्ञानेश्वर मेस्त्री, हेमंत तवटे, कृष्णा राऊळ, दीपक पाळेकर, राजा सामंत, बाळू कांडरकर, सुरेश गावडे, नितीन नाईक, रुपेंद्र परब तसेच मळगाव सरपंच हनुमंत पेडणेकर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.