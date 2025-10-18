आपत्तीची भरपाई २४ तासात
आपत्तीची भरपाई २४ तासात अदा
वीज पडून मृत्यू झालेल्या वारसास चार लाख
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ : चिपळूण तालुक्यातील मौजे मूर्तवडे येथील वीज पडून झालेल्या दुर्घटनेत सुशील शिवराम पवार यांचा मृत्यू झाला होता. २४ तासांच्या आत प्रशासनाकडून वारस श्रेया पवार यांना ४ लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला तसेच ५ जखमींना प्रत्येकी ५४०० रुपयांची मदत देण्यात आली.
मूर्तवडे येथे १५ ऑक्टोबरला सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास वीज पडून सुशील पवार (रा. मूर्तवडे) यांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत काहीजण किरकोळ जखमी झाले होते. या घटनेनंतर प्रशासनाने तत्काळ प्रतिसाद देत नैसर्गिक आपत्ती मदतनिधीतून मृत व्यक्तीचे वारस श्रेया पवार यांना चार लाख रुपये आर्थिक मदत केवळ २४ तासांतच देण्यात आली. ही मदत उपविभागीय अधिकारी आकाश लिगाडे यांच्या हस्ते तहसीलदार प्रवीण लोकरे, मंडळ अधिकारी वहाळ तसेच ग्राममहसूल अधिकारी यांच्या उपस्थितीत सुपूर्द करण्यात आली. वीज पडून किरकोळ जखमी झालेल्या उत्तम भिवा पवार, ऊर्मिला उत्तम पवार, संदीप लक्ष्मण पवार, सुजाता रामदास पवार, रोशन रामदास पवार या प्रत्येकाला ५ हजार ४०० रुपयांची मदत नैसर्गिक आपत्तीच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाई देण्यात आली.
