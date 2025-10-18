नाखरे शाळेत आकाशकंदील कार्यशाळा
पावस ः नाखरे शाळेतील विद्यार्थ्यांनी कार्यशाळेमध्ये तयार केलेले कंदील.
आकाशकंदिलातून स्वच्छतेचा संदेश
नाखरे शाळेचा उपक्रम ; १५० कंदिलांची विक्री
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १८ ः रत्नागिरी तालुक्यातील नाखरे शाळेतील विकसित भारत सेवापर्वाची संकल्पना घराघरात पोहोचवण्याचा स्तुत्य उपक्रम राबवण्यात आला. दिवाळीचे औचित्य साधून विद्यार्थ्यांनी आकाशकंदील कार्यशाळेद्वारे स्वच्छता, व्यसनमुक्ती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि नागरिकत्वाची जाणीव निर्माण करणारी घोषवाक्ये जनमानसात रूजवली.
उत्सव सेवापर्वाचा, शुभारंभाला मुहूर्त दिवाळीचा, स्वच्छता हीच सेवा : जबाबदारी आपलीही, तिलांजली विविध व्यसनांना, बळ देऊया विकसित भारताच्या स्वप्नांना, अशी घोषवाक्ये घेऊन विद्यार्थ्यांनी १५० आकाशकंदील तयार करून त्यांची विक्री केली. या उपक्रमाला ग्रामस्थांनी भरभरून प्रतिसाद दिला असून, घरोघरी हे कंदील लावताना शाळेबाबत आपुलकी वाढल्याचे उपसरपंच विजय चव्हाण यांनी सांगितले.
या उपक्रमासाठी उपक्रमप्रमुख पदवीधर शिक्षक सुहास वाडेकर यांनी विशेष पुढाकार घेतला, अशी माहिती मुख्याध्यापक राजेंद्र भिंगार्डे यांनी दिली. शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष रामदास लांजेकर, सरपंच विद्या जाधव, केंद्रप्रमुख रिहाना म्हसकर, विस्तार अधिकारी भाग्यश्री हिरवे आणि गटशिक्षणाधिकारी दत्तात्रय सोपनूर यांनी विद्यार्थ्यांच्या या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले.
कोट
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, चारित्र्यनिर्माण आणि २१व्या शतकातील जीवनकौशल्ये यांचा विकास व्हावा, या हेतूने शाळेत विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी ना केवळ सर्जनशीलता दाखवली तर व्यवहारकौशल्य, संवादकौशल्य आणि संघभावनाही आत्मसात केली.
--राजेंद्र भिंगार्डे, मुख्याध्यापक, नाखरे शाळा
