पदवी म्हणजे नव्या प्रवासाची सुरुवात
डॉ. स्मिता सुरवसे ः पणदूर महाविद्यालयात पदवीदान सोहळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १९ ः पदवी मिळवणे हे अंतिम नाही, तर नव्या प्रवासाची सुरुवात आहे. आपल्या पदवीचा उपयोग फक्त स्वतःच्या नव्हे तर समाजाच्या हितासाठीही करावा. बदलत्या काळानुसार मोबाईल आणि एआय सारख्या तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर करून नैतिक मूल्ये आणि सामाजिक बांधिलकी जपत प्रामाणिकपणे पुढे चालत राहा, असे प्रतिपादन येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे यांनी केले.
पणदूर येथील पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालयात मुंबई विद्यापीठ परीक्षा २०२३-२४ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या बँकिंग, इन्शुरन्स आणि बी.एस्सी. आयटी विद्यार्थ्यांचा पदवीदान समारंभ पार पडला. या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी दादासाहेब तिरोडकर शैक्षणिक अकादमीचे अध्यक्ष पुष्कराज कोले होते. यावेळी डॉ. सुरवसे यांना ‘सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार’ मिळाल्याबद्दल श्री. कोले यांच्या हस्ते शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात आले. मुख्य अतिथी म्हणून डॉ. सुरवसे आणि अकादमीचे कार्याध्यक्ष डॉ. मोहन प्रभू यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देण्यात आले.
कार्यक्रमास अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रकाश जैतापकर, सचिव डॉ. अरुण गोडकर, संचालक नवीनचंद्र पालव, रवींद्र कांदळकर, डॉ. गुरुप्रसाद अणावकर, संचालिका सौ. रीना सावंत, तसेच प्राचार्य प्रा. राजेंद्र पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. अध्यक्षीय भाषणात श्री. कोले यांनी संस्थापक शशिकांत अणावकर यांच्या दूरदृष्टीचा गौरव केला आणि विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्त्व विकासासोबत वक्तृत्व कौशल्य आत्मसात करण्याचा सल्ला दिला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राचार्य प्रा. राजेंद्र पवार यांनी केले, सूत्रसंचालन प्रा. धोंडू गावडे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन प्रा. स्मिता परब यांनी केले. याप्रसंगी पदवीधर विद्यार्थिनी सेजल जाधव, कल्पिता परब आणि श्वेता गोसावी यांनी मनोगत व्यक्त करून महाविद्यालयाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. कार्यक्रमाला महाविद्यालयातील प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते.
प्राचार्या असल्याचा अभिमान!
यावेळी डॉ. सुरवसे म्हणाल्या, ‘‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली महिला प्राचार्या असल्याचा मला अभिमान आहे. दादासाहेब तिरोडकर शैक्षणिक अकादमीच्या संचालिका व मुंबईतील के. जे. सोमय्या कॉलेजच्या प्राचार्या डॉ. प्रज्ञा प्रभू यांनी दिलेल्या प्रेरणेने मी आज या पदावर आहे.’’
