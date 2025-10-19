सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वसू बारस उत्साहात
99572
माड्याचीवाडी : येथील शाळेत मुख्याध्यापक व सहकारी शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी वसुबारस साजरी केली.
जिल्ह्यात वसुबारस उत्साहात
ओरोस, ता. १९ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठिकठिकाणी वसुबारस सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. हिंदू धर्माभिमानी मंडळींच्या आवाहनाला जिल्ह्यातील हिंदू बांधवांकडून मोठा प्रतिसाद लाभला.
कुडाळ येथे राजन कोरगावकर आणि सहकारी यांनी बोर्डवे आश्रमशाळा, कणकवली येथे आनंद कर्पे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वसुबारस साजरा केला. यावेळी गोरक्षण, संरक्षण, गोसंवर्धन आणि गोमहात्म्य या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. वेंगुर्ले तालुक्यात प्रसन्ना देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्वी परब, आरवली सरपंच समीर कांबळी, टाक येथील बागकर, तसेच वेंगुर्ले शहरातील डॉ. प्रकाश बोवलेकर, रवींद्र शिरसाट, अणसूर येथील गणेश गावडे यांनी सण साजरा केला. वेंगुर्ले भटवाडी येथे सावंत - मांजरेकर, बिपीन वरसकर, नितीन नांदोस्कर, सौ. नांदोस्कर, वेंगुर्ले येथून दीना आचार्य, तर मालवण येथे माजी सभापती राजू परुळेकर यांनी या उत्सवाचे आयोजन केले. जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी विधिवत पूजा, पाद्यपूजन करून गोमातेचे पूजन व खाऊचे वितरण केले. या कार्यक्रमांमुळे श्रद्धा, संवर्धन आणि धार्मिक एकतेचे वातावरण निर्माण झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.