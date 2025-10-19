''मदर क्वीन्स''चे विद्यार्थी ''गणित संबोध''मध्ये चमकले
‘मदर क्वीन्स’चे विद्यार्थी
‘गणित संबोध’मध्ये चमकले
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १९ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल, सावंतवाडी येथील विद्यार्थ्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा गणित अध्यापक मंडळ आयोजित गणित संबोध परीक्षात उत्तुंग यश प्राप्त केले.
पाचवीतील १९ विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले होते. यात अहाद बेग आणि यश सावंत यांनी ८६ गुण मिळवून प्रथम क्रमांक, शुभ्रा गवस हिने ८४ गुण मिळवून द्वितीय, तर लक्ष्य गावडे व सार्थक मुळीक यांनी ८० गुण मिळवून तृतीय क्रमांक मिळविला. १५ विद्यार्थ्यांनी प्रथम श्रेणी आणि ४ विद्यार्थ्यांनी द्वितीय श्रेणी, तसेच १८ विद्यार्थी प्राविण्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले आहेत. या विद्यार्थ्यांना गणित शिक्षिका श्रीमती प्रेरणा भोसले यांनी मार्गदर्शन केले. आठवीतून ४० विद्यार्थी या परीक्षेत यशस्वी झाले. यात करीष्मा मांजरेकर हिने ९४ गुण मिळवून प्रथम क्रमांक, कनिष्का मकदम हिने ९० गुणांसह द्वितीय, आणि आयडन कार्व्हालो याने ८८ गुण मिळवून तृतीय क्रमांक पटकावला. आठवीतील २४ विद्यार्थ्यांना प्रथम श्रेणी, १० विद्यार्थ्यांना द्वितीय श्रेणी आणि ६ विद्यार्थ्यांना तृतीय श्रेणी प्राप्त झाली. एकूण २९ विद्यार्थी प्राविण्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले आहेत. या विद्यार्थ्यांना गणित शिक्षिका श्रीमती फरजाना मुल्ला यांचे मार्गदर्शन लाभले. या यशाबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीमंत राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, चेअरमन श्रीमंत राणीसाहेब शुभदादेवी खेमसावंत भोसले, कार्यकारी विश्वस्त श्रीमंत लखमराजे भोसले, विश्वस्त युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, संचालक श्री. दिलीप देसाई, सहाय्यक संचालक अॅड. शामराव सावंत, सदस्य जयप्रकाश सावंत, डॉ. सतीश सावंत, मुख्याध्यापिका श्रीमती अनुजा साळगावकर आदींनी शुभेच्छा दिल्या.
