मातृभाषेतून घेतलेले शिक्षण नेहमीच प्रभावी
rat19p7.jpg-
99514
रत्नागिरीः येथील दामले विद्यालयात आयोजित एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमात मार्गदर्शन करताना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे.
---
मातृभाषेतून शिक्षण ही यशाची गुरुकिल्ली
वैदेही रानडे ः दामले विद्यालयात एक दिवस शाळेसाठी उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून झाल्यास मुलांच्या संकल्पना अधिक स्पष्ट होतात, हे साऱ्या जगाने मान्य केले असून त्या दृष्टीने आपण भाग्यवान मुलं आहात, असे प्रतिपादन रत्नागिरी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी केले.
शहरातील दामले विद्यालय आयोजित एक दिवस शाळेसाठी या उपक्रमात बोलत होत्या. यावेळी विस्तार अधिकारी संदेश कडव, नगर परिषद शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी प्रा. सुधाकर मुरकुटे, मुख्याध्यापक भगवान मोटे, जुलेखा काझी आदी उपस्थित होते. यावेळी वैदेही रानडे म्हणाल्या, मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळे आयुष्यात केव्हाच अडचण आली नाही. आयुष्यात आपण जी गोष्ट करायची ठरवू, ती सर्वोत्तम केल्यास यश निश्चितपणे आपल्या सोबत येते. शालेय जीवनापासूनच भविष्यात आपण कोण होणार हे ध्येय निश्चित केले पाहिजे. भविष्यात शिक्षणाच्या असंख्य शाखा उपलब्ध आहेत, त्या विषयी विद्यार्थ्यांनी जाणून घेणे गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळा गुण आहे, तो ओळखून त्याला तशी संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शिक्षकांची आहे.
याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या संस्कृत भाषेतील स्वागताने त्या भारावल्या. यावेळी विस्तार अधिकारी श्री. कडव म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी विज्ञानातील छोट्या-छोट्या गमती जमती समजून घेऊन अभ्यासाची आवड जोपासली पाहिजे. तसेच पुढील आयुष्यात स्पर्धा परीक्षांचा मार्ग आपण निवडायला हवेत. कारण पुढे स्पर्धा अधिक कठीण असल्याची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून दिली. तर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण आणि त्यासाठी पालिका प्रशासन करत असलेले प्रयत्न यावर प्रशासन अधिकारी प्रा. मुरकुटे यांनी स्पेलिंग बी कॉम्पिटीशन व मॅथ्स चॅम्पियन क्लास या उपक्रमांच्या यशाबद्दल माहिती दिली. गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण यावर अधिक लक्ष देत शाळा आणि विद्यार्थी विकासाचे आपले ध्येय त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. प्रास्ताविक मुख्याध्यापक भगवान मोटे यांनी केले. सूत्रसंचालन मंजिरी लिमये यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.