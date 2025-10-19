मातृत्व फाउंडेशनतर्फे चिंदरकर कुटुंबीयांस मदत
मालवण : शहरातील राजकोट येथील रहिवासी नीलेश किशोर चिंदरकर यांची २ वर्षीय मुलगी वैष्णवी चिंदरकर ही ब्रेन ट्युमर या गंभीर आजाराने त्रस्त असून तीच्या उपचारासाठी मालवणमधील मातृत्व आधार फाउंडेशन या सेवाभावी संस्थेच्या मार्फत दात्याच्या सहकार्याने चिंदरकर कुटुंबीयांना आर्थिक मदत केली.
वैष्णवी चिंदरकर ही दोन वर्षीय बालिका ब्रेन ट्यूमर आजाराने त्रस्त असून तिच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. या तिच्या आजारावर गेली दीड वर्षे विविध ठिकाणी उपचार सुरू असून सध्या गोवा मेडिकल हॉस्पिटल, गोवा आणि घरी आणल्यावर येथील डॉ. हरीश परुळेकर तिच्यावर उपचार करीत आहेत. तिचे वडील मच्छिमार बोटीवर काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असून वैष्णवीच्या उपचारांचा खर्च कसा करावा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. या कठीण प्रसंगात चिंदरकर कुटुंबांना काही ठिकाणाहून थोडीफार मदत मिळाली. चिंदरकर कुटुंबियांवरील या संकटाबाबत माहिती मिळताच मातृत्व आधार फाउंडेशन संस्थेने मदतीचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला सुमारे ४० दात्यांनी आपापल्या परीने आर्थिक मदत केली. ही आर्थिक मदत संस्थेतर्फे जमा करून २३ हजार ६०१ रुपये एवढी रक्कम चिंदरकर कुटुंबीयांची भेट घेऊन दिली. यावेळी फाउंडेशनचे संस्थापक संतोष लुडबे, दादा वेंगुर्लेकर, संजय हंजनकर, राधिका मोंडकर, पंकज पेडणेकर आदी उपस्थित होते.
