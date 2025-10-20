पोस्ट कार्यालयात रेल्वे तिकिट योजनेत चिपळूण नाही
रेल्वे आरक्षणातून चिपळूण पोस्ट वगळले
नागरिकांमध्ये नाराजी ; चार तालुक्यात सेवा उपलब्ध
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० ः दिवाळी सणांच्या काळात रेल्वे तिकिटांसाठी धावपळ करणाऱ्या प्रवाशांसाठी जवळच्या पोस्ट कार्यालयामधून तिकिटे आरक्षित करून देण्याची सुविधा रत्नागिरी जिल्ह्यात चार तालुक्यात आहे. परंतु त्यात चिपळूण पोस्ट कार्यालयाचा समावेश नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय डाक विभागाने रेल्वे मंत्रालयासोबत मिळून ही सुविधा सुविधा सुरू केली आहे. गाव, खेडी आणि दुर्गम भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनाही तिकीट बुकिंगची सुविधा सहज उपलब्ध व्हावी. याशिवाय जिथे रेल्वे स्टेशन नाही किंवा आरक्षण खिडकी नाही, अशा नागरिकांना तिकिटे बुक करता यावीत यासाठी ही सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. नवीन व्यवस्था सणांच्या काळात प्रवाशांची गर्दी हाताळण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील प्रवासाला सोईस्कर बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. रत्नागिरी लांजा, खेड आणि संगमेश्वर या पोस्ट कार्यालयात आरक्षण खिडकी आहे. तेथे प्रवाशांना प्रवासाची माहिती, स्टेशनचे नाव, तारीख, ट्रेनचे नाव किंवा नंबर आणि क्लास सांगावे लागेल. अर्ज भरून दिल्यानंतर कर्मचारी आवश्यक पैसे भरायला सांगतात. ही सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे प्रवाशांना तिकीट आरक्षित करण्यासाठी कोणत्याही ट्रॅव्हल एजंटकडे किंवा स्टेशनवर जाण्याची गरज नाही. ते आपल्याच परिसरातील पोस्ट ऑफिसमधून सहज ट्रेनचे तिकीट बुक करू शकतील.
---
कोट
चिपळूण रेल्वे स्थानकावर तिकीट काढण्यासाठी दोन ठिकाणी व्यवस्था केली आहे. तेथे तिकीट मिळवण्यासाठी प्रवाशांची फारशी गर्दी नसते. त्यामुळे पोस्ट कार्यालयात तिकीट देण्याची व्यवस्था केलेली नाही. परंतु शहरातील बहुसंख्य प्रवासी रेल्वेने प्रवास करणारे आहेत. त्यांच्या वेळेची बचत करण्यासाठी पोस्ट ऑफिस मध्ये तिकीट ची सोय व्हावी.
- लियाकत शहा तालुका अध्यक्ष काँग्रेस
