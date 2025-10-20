कलंबिस्त येथील ठाकरे गट कार्यकर्ते भाजपात
swt205.jpg
कलंबिस्तः ठाकरे शिवसेना कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
कलंबिस्त येथील ठाकरे
गट कार्यकर्ते भाजपमध्ये
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २०ः भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वावर आणि खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच युवा नेते विशाल परब यांच्या प्रयत्नांतून तालुक्यातील कलंबिस्त येथील ठाकरे शिवसेनेचे माजी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने भाजपमध्ये प्रवेश केला.
प्रवेश करणाऱ्यांमध्ये कलंबिस्त माजी सरपंच सपना सावंत, उपसरपंच सुरेश पास्ते, ग्रामपंचायत सदस्य रिया सावंत, मेधा तावडे यांचा समावेश होता. यावेळी भाजपमध्ये सर्वांचे स्वागत करण्यात आले. जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, सावंतवाडी मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा बँक संचालक रवींद्र माडगावकर, जिल्हा सदस्य पंढरी राऊळ उपस्थित होते.
